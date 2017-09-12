Знаки зодиака, которые склонны к изменам: от большей степени к меньшей

Как не грустно осознавать, но люди изменяют тем, кого любят, и никто это этого не застрахован. Определение измены для каждого своё, и каждый сам для себя это определяет. Но что же является главной причиной измен? Кто-то говорит, что любит свою вторую половинку и изменяет для разнообразия. Кому-то не хватает огонька в многолетних отношениях. А кто-то списывает вину на алкоголь и клянется, что ничего не помнит. Какой бы не была причина, результат всегда один: разбитое сердце. Было бы глупо считать, что люди, рожденные под знаками в верхней части этого списка, обязательно должны изменять. Они могут быть прекрасными, любящими и верными партнерами, но в то же время они к этому наиболее склонны.





1. Рыбы

Чувствительные и сверхэмоциональные Рыбы порой просто не могут справиться со своими порывами и часто им поддаются. Но в то же время они не разорвут отношения даже с человеком, с которым они не особо счастливы, так как боятся причинить ему боль.

2. Близнецы

Близнецы очень нуждаются в любви и внимании к себе. Если вы не в состоянии это обеспечить по полной программе, они найдут кого-нибудь, кто даст им всё то, чего им так не хватает. Так что не удивляйтесь и не делайте из этого трагедию вселенского масштаба.

3. Весы

Весы – те еще кокетки и любители ходить налево, именно поэтому многие не решаются заводить с ними семью или серьезный союз. Возможно вы подумаете, что Весы резко перестанут флиртовать со всеми подряд, когда окажутся в отношениях, но это не так – так что будьте готовы.

4. Лев

Льву всегда нужно быть центром внимания. И когда он чувствует, что вы не относитесь к нему подобающим образом, он может воспринять это как безразличие. Скорее всего, Лев постарается спровоцировать вас на эмоции и пойти для этого налево.

5. Водолей

Водолей скорее всего не пойдет на физическую измену, однако для него не будет зазорным мощно пофлиртовать с кем-нибудь, чтобы убедиться, что он не потерял свои навыки и харизматичное обаяние. Считается это изменой или нет, но его партнер вряд ли будет рад узнать об этом.

6. Скорпион

Скорпион – очень преданный и любвеобильный партнер, но только до тех пор, пока вы аналогично к нему относитесь. Как только Скорпион узнает, что вы были хоть немного нечестны с ним – всё рухнет.

7. Козерог

Козерог всегда старается вытащить из своего партнера максимум, что возможно – поддержку, счастье, стабильность и, может быть, даже статусность. Всё это не всегда можно найти в одном человеке, но если Козерог такого не найдет, то преспокойно начнет изменять.

8. Стрелец

Стрелец – человек высоких моральных стандартов. Они ни за что не сделает то, что может разрушить его репутацию. Однако если вдруг ему захочется встречаться и с другими людьми, он скорее обсудит с партнером вариант свободных отношений, чем пойдет на измену.

9. Дева

Деве и в голову не придет встречаться с кем-то на стороне. Этот знак очень дорожит отношениями и даже в случае, если он несчастлив, он скорее обсудит все со своим партнером и постарается или наладить отношения, или же расстаться.

10. Телец

Тельца полностью устраивают отношения со своей второй половиной. Ему не доставляет удовольствия обольщать кого-то и флиртовать со всеми подряд. Если он уже завоевал своего партнера, то сделает все, чтобы их отношения были успешными и продолжительными.

11. Рак

Семья для Рака – самое важное в жизни. Любовь, взаимоуважение и поддержка – это то, что Рак неизменно обеспечивает своему партнеру. Это человек, на которого всегда можно положиться и абсолютно не бояться предательства.

12. Овен

Овен – это очень преданный партнер. Иногда он может казаться невыносимым из-за своей вспыльчивости, но он никогда не изменит, даже будучи очень злым на вас. Верность – это главный аспект отношений для него, и он ожидает того же самого от своего партнёра.

Текст: Flytothesky.ru