7 навыков, которые усилят внутреннюю стойкость

В течении жизни на плечи людей выпадает масса трудностей: предательство, измены, болезни, потеря родных или спад рабочей активности. И нет ничего хуже, чем оказаться неготовым противостоять жизненным проблемам, когда любая неприятность может выбить тебя из колеи. Как найти в себе силы для борьбы, научиться крепко стоять на ногах, какая бы катастрофа не случилась? Представляем 7 навыков стойкости, которые помогут управлять своей жизнью.





Как найти в себе силы для борьбы? 7 навыков стойкости

1. Расширение границ комфорта

Лучшая прививка от стресса – контролируемый стресс, который не только взбодрит, но и приучит организм к малым долям риска. Чем ждать, когда жизнь в очередной раз выкинет какой-нибудь фортель, проще самому создать ситуацию вызова, чтобы расширить личностный опыт и научиться контролировать себя в нервной обстановке. Что для этого понадобится? Например, запланировать активный отпуск, полный опасных приключений – горные походы, ныряние с аквалангом, участие в большом марафоне, проба пера в различных творческих конкурсах. Это поможет укрепить нервы и приучить тело к малым дозам стресса, которыми легко управлять.

2. Настрой на оптимистический лад

Даже если вы родились в стране пессимистов, если ваши родители запрограммировали вас выискивать один только негатив, все равно есть шанс исправиться! Хватит копировать ослика Иа и плакаться в жилетку окружающим, пришла пора открыть в себе «портативного Будду». Быть позитивным не так плохо, как кажется. Не нужно закрывать глаза на чужие недостатки, подменять понятия или игнорировать реальность, нужно просто учиться искать свой профит. Допустим, вы потеряли хорошего друга – это повод отныне окружать себя только проверенными людьми.

3. Концентрация на возможностях

Когда мы попадаем в сложную ситуацию, приходится приспосабливаться, перебирать лапами активнее, чтобы взбить свое масло. Трудности навсегда меняют нашу личность, делают ее более гибкой и закаленной, что не может не сказаться на дальнейшей жизни. Мы переформатируем свой взгляд на мир, извлекаем из проблемы преимущества – открываем новые возможности, развиваем в себе новые способности, становимся примером для других. Главное, вовремя задаться вопросом: какие новые возможности открывает эта ситуация?

4. Воспоминания, предающие силы

Очень часто в борьбе с различными неприятностями человек пытается прибегнуть к сравнениям, мол, да, сломал ногу и больше не сможет танцевать, но смертельно больным куда тяжелее. Или: «Нет денег оплатить счета, но беженцам из Африки даже жить негде!» Однако такое самовнушение срабатывает редко, ведь трудно сравнивать собственные проблемы с неприятностями каких-то незнакомцев. Чтобы вернуть внутреннюю стойкость, гораздо эффективнее думать не о других людях, но о себе в прошлом – своих победах и поражениях, которые сделали вас сильнее. Если вам доводилось переживать времена страшнее, тогда сегодняшние проблемы не так и тяжелы, вы их тоже преодолеете!

5. Избавление от сверхконтроля

Хватит тратить энергию на внутреннюю грызню и бесчисленные самокопания. Нет, по-другому в тот момент вы поступить не могли. Да, это решение было единственно верным, ошибки допускают все. Вы просто человек, который не может все знать наперед, есть факторы вне нашего контроля – фортуна, личность других участников, симпатии, совпадения. На ситуацию повлияло слишком много факторов, но трудности не могут длиться вечно, для чего-то они были нужны.

6. Принятие фактора стресса

Как бы мы ни поступали, полностью избежать стрессов невозможно, это часть жизни, стимулятор роста и перемен, важный элемент развития. Чтобы что-то в себе поменять, познать свои возможности, нужно пройти через внутреннюю борьбу и выйти из нее победителем. И лучший способ стать сильнее – понять, что сопротивление бесполезно. Прекратите бороться и перенаправьте силы на расслабление: изучите техники медитации, побалуйте себя хорошей прогулкой, приятным общением или займитесь любимым делом.

7. Любовь и альтруизм

Что помогает человеку восстановить силы? Поддержка родных, любовь близких и наличие надежного тыла. Все это есть у людей, которые сами умеют любить, дарить радость и поддержку. Именно поэтому важно оставаться благодарным, жить не только ради своих эгоистичных целей, но и во имя чего-то большего – семьи, страны, планеты. Умение сопереживать людям, желание оказывать помощь слабым и нуждающимся помогает найти верных друзей, познать смысл жизни, который сделает несокрушимым, созидателем, человеком с большой буквы и большой души.

Не бойтесь трудностей, лучше заставьте их бояться вас!

Текст: Flytothesky.ru