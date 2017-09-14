Ассоциативный тест, который поможет определить уникальные черты вашей личности

А сейчас мы предлагаем вам сыграть в ассоциации. Постарайтесь полностью отключить ваш мозг и быстро отвечать на вопросы теста. Руководствуйтесь только интуицией и первыми зрительными ощущениями. Каждый человек обладает уникальным набором характеристик. Именно поэтому одна и та же иллюстрация будет иметь разные ассоциации у каждого человека. Расслабьтесь и позвольте вашему подсознанию сыграть в эту увлекательную игру.

Что вы увидели на этих пяти фотографиях первым?