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Ассоциативный тест, который поможет определить уникальные черты вашей личности
14.09.2017 14:18 — Калейдоскоп | Flytothesky
А сейчас мы предлагаем вам сыграть в ассоциации. Постарайтесь полностью отключить ваш мозг и быстро отвечать на вопросы теста. Руководствуйтесь только интуицией и первыми зрительными ощущениями. Каждый человек обладает уникальным набором характеристик. Именно поэтому одна и та же иллюстрация будет иметь разные ассоциации у каждого человека. Расслабьтесь и позвольте вашему подсознанию сыграть в эту увлекательную игру.
Что вы увидели на этих пяти фотографиях первым?
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А сейчас мы предлагаем вам сыграть в ассоциации. Постарайтесь полностью отключить ваш мозг и быстро отвечать на вопросы теста. Руководствуйтесь только интуицией и...
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