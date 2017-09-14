Министр природы: кто такой Худык

Новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды с 14 сентября 2017 стал Андрей Худык — его назначение на этот пост согласовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Биография нового главы Минприроды — в справке Sputnik.

Андрей Худык родился в Хмельницкой области Украины в 1959 году, позже закончил сельскохозяйственный университет в Ленинграде, а спустя десятилетия — Академию госслужбы РФ. Однако, несмотря на образование в России, карьеру строил Худык в Беларуси.

Худык начинал работать в хозяйствах Ивьевского района. С 1990-го он возглавлял Браславский пищевой комбинат (Витебская область), а через три года стал первым зампредседателя Волковысского района. Вскоре Худык возглавил Дятловский район, а с 2004-го — Лидский.

Именно при Худыке Лида успешно провела республиканский праздник "Дожинки" в 2010 году. Хвалили чиновника и за установление связей с иностранными инвесторами — в том числе из Литвы.

Уже через год после "Дожинок" его назначили заместителем губернатора Гродненской области. В 2013-м Худыка отправили руководить Гродно, однако в должности мэра он работал всего год — с 2014-го получил должность заместителя главы Управления делами президента.

С сентября 2017-го Худык возглавляет Минприроды — он пришел на место Андрея Ковхуто, отстраненного от занимаемой должности еще в июне по подозрению в служебном подлоге.

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