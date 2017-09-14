Вещи, от которых стоит отказаться, чтобы изменить жизнь к лучшему

Многие из нас не раз задумывались над вопросом, почему судьба не дарит нам желаемого. Вроде бы я умный и талантливый, но у меня почему-то не получается сдвинуться с места. Время идет, но ничего не меняется. Все та же несносная работа и ворчливый шеф, все то же завистливое окружение, «друзья», которые не понимают, и отношения, которые вот-вот рухнут. Мы находим сотни причин, почему не можем изменить жизнь и стать счастливыми. Но истинная причина кроется в нас самих.

Развиваться и достигать успеха людям мешают внутренние неправильные установки, психологические программы, предрассудки и стереотипы. Что же нужно делать, чтобы разорвать замкнутый круг?





1. Отказаться от критики. Старайтесь поменьше критиковать и давать замечания другим людям. Вместо того чтобы искать огрехи в чужом поведении, лучше это время потратить на развитие своей личности. Личностный рост невозможен без усердной работы над собой, но у человека, который постоянно размышляет над действиями других, попросту не остается времени на себя. Не спешите осуждать людей, толком не разобравшись в ситуации. Будьте в стороне от сплетен и мелких интрижек на работе или в кругу друзей. В мире есть вещи поинтересней.

2. Спокойно воспринимать критику в свой адрес. Если в ваш огород полетел камень, не спешите отвечать тем же и раздувать конфликт. Если замечания были конструктивными и полезными, стоит поблагодарить за них и взять их на заметку. Но когда человек придирается к вам несправедливо, лучше всего проигнорировать его нападки. Бывает, что в таких случаях промолчать не удается. Ответить критикану можно, но ваша реакция должна быть сдержанной. Ведите себя достойно, не опускайтесь на низкий уровень хамства и крика.

3. Не пытаться доказать свое мнение во что бы то ни стало. Со стороны очень смешно и глупо выглядят люди, которые спорят до потери пульса, не слыша друг друга и переходя на личности. Если у кого-то другая точка зрения, относитесь к этому терпимо, примите это как должное. Вы все равно ничего не докажете человеку, который твердо стоит на своей позиции. Не нужно растрачивать свою энергию на пустые споры. Не стремитесь повсюду быть «сверху». Смиритесь с тем, что в любом вопросе существуют альтернативные точки зрения, и это нормально.

4. Отказаться от контроля. Есть люди, которые обожают контролировать все, что происходит с их родными и коллегами. Такое поведение свидетельствует о завышенной самооценке и желании быть в центре всего. Запомните – ни у кого нет морального права распоряжаться жизнями других людей. Не нужно каждых полчаса звонить ребенку, чтобы узнать, где он. Не надо устраивать слежку за любимой девушкой. Дайте людям свободу и право на ошибки. «Контролеру» его действия могут казаться заботой о близких, однако излишняя опека еще никому не принесла добра.

5. Не накручивать себя. Что бы ни случилось, нужно сначала во всем разобраться, а уже потом делать выводы. Не раздувайте проблему на ровном месте, не драматизируйте и не усложняйте простые вещи. Не вешайте на людей ярлыки, не зная мотивации их поступков. Решайте проблемы по мере их поступления.

6. Не думать о плохом. Нельзя регулярно внушать себе, что я бедный и неудачливый, иначе так оно и будет. Наши мысли материализуются, наша уверенность в том, что все плохо, обязательно воплощается в жизнь. Конечно, если человек подумает о грустном однажды, то никаких последствий у этого не будет. Другое дело – мыслить мрачно постоянно, каждый день. Следует думать не о самой бедности или неудачах, а о том, как можно это изменить.

7. Отпустить обиды. Энергетическая привязка к обидчику не позволяет человеку забыть прошлое и двигаться дальше. Человек, на которого мы сердимся или обижаемся, все еще управляет нами, хотя может находиться далеко. Надо разорвать эту мучительную связь, чтобы энергия не утекала и не расточалась на негативные эмоции. Как бы вас ни обидел человек, попробуйте его простить. Другими словами, не зацикливайтесь на событиях прошлого. Примите неудачные отношения, как опыт, и постарайтесь вынести из него урок.

8. Избавиться от гордыни. Гордость – хорошая черта, но гордыня – плохое и губительное качество. Оно тормозит самосовершенствование человека, мешает найти гармонию нутрии себя и наладить отношения с окружающими. Горделивый человек считает себя центром Вселенной, не видит собственных недостатков и не хочет работать над собой. По его мнению, ему все что-то должны, а если он сделает кому-то услугу, то подает это, как огромное одолжение. Он не умеет наслаждаться жизнью и дарить радость окружающим. Вспомним библейскую мудрость – «гордыня – основа всех грехов».

Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, необходимо полюбить себя, но не эгоистично, а гармонично. Начните менять мир внутри себя, и тогда жизнь расцветет новыми красками.

Текст: Flytothesky.ru