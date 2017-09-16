Биоритмы знаков зодиака: от сов к жаворонкам

Скорее всего, вы успели заметить, что в определенное время суток вы более энергичны и продуктивны. Кого-то вдохновляет пробуждение от мягких утренних лучей встающего солнца, и человек буквально расцветает вместе с природой и готов свернуть горы, не успев подняться с кровати. А кто-то приходит в себя лишь под вечер, наполняясь энергией от свежести ночного воздуха и тишины. Именно такие люди могут затеять генеральную уборку в полночь, а потом отсыпаться полдня, затянув окна плотными шторами. Звезды помогут узнать, какой ритм жизни подходит именно вам!





1. Стрелец

Стрельцы очень авантюрны, они могут сорваться с места, когда угодно, даже если на часах 3:00 ночи.

Причем у них явный талант заражать своей бурной деятельностью других. Стрелец легко вытащит своих сонных друзей из теплой кровати, если захочет, чтобы они составили ему компанию. Кстати, с утра не ищите Стрельца – вы вряд ли дозвонитесь до него раньше обеда.

2. Овен

Как и Стрелец, Овен обожает приключения. Он может до самого утра гонять по ночному городу в сопровождении друзей и громкой музыки. Но в отличие от Стрельца, Овен не станет спать до обеда, так как очень ценит своё время и боится пропустить много интересного в жизни.

3. Телец

Тельца окружают его единомышленники – такие же безнадежные «совы». Ночью этот знак обычно можно застать за просмотром фильма или отдыхающим с друзьями. Рано лечь спать Тельца заставить трудно, но вот просыпается он довольно легко.

4. Лев

Льва тоже можно отнести к разряду «сов», но в отличие от других знаков-полуночников, он очень любит ночное время за его спокойствие. Только ночью Лев может расслабиться и спокойно посмотреть любимый сериал, не отвлекаясь на поток сообщений и звонков.

5. Скорпион

Скорпион предпочитает ночное спокойствие дневной суете. В дневное время вокруг него слишком много забот, которые мешают этому знаку сосредоточиться на себе. Скорпион ценит ночь за возможность наконец-то добраться до интересной книги, которую он давно хочет прочесть, и не отвлекаться на окружающий мир.

6. Близнецы

Близнецов нельзя однозначно отнести ни к «совам», ни к «жаворонкам», они сочетают в себе оба эти качества. Этот знак неизменно полон энергии и готов к приключениям в любое время. Будь это раннее утро или глубокая ночь – Близнецы всегда смогут подстроиться.

7. Водолей

Похожая ситуация и с Водолеем: он очень гармонично соединяет в себе и «сову», и «жаворонка». То Водолей бежит на встречу с друзьями ранним утром, то любуется ночным городом и ложится спать на рассвете – всё зависит от его настроения.

8. Весы

Так как Весы крайне общительны, они обожают находиться в центре событий, которые происходит в утреннее или дневное время. Этот знак всегда тянется к солнечным лучам. Когда погода позволяет находиться на улице, Весы обязательно воспользуются этой возможностью, засев с книжкой в каком-нибудь живописном месте.

9. Дева

У Девы всегда всё расписано по часам. Она слишком занята в течение дня, чтобы бодрствовать ночь напролет. Дева предпочитает хорошенько выспаться, чтобы запастись энергией и всё успеть. У неё налаженный режим дня, которому она всегда старается следовать.

10. Козерог

Как и Девы, Козероги очень организованы и ответственны. Когда впереди их ждет важный день, они никогда не пренебрегут сном. А когда с делами будет покончено, отправятся спать с чувством выполненного долга. Ночь нужна этому знаку для полноценного отдыха, а не для активности.

11. Рак

Рак любит организовывать свой день таким образом, чтобы успеть выполнить максимум задач. За день этот знак так устает, что в 10 часов вчера он уже в постели, а в 6 утра на ногах. Рак неизменно придерживается такого распорядка дня, чтобы оставаться максимально работоспособным.

12. Рыбы

Наиболее продуктивное время для Рыб – это утро и день. Они стараются сделать все свои дела пока светло, потому что на вечер у них совсем другие планы. Они любят сидеть в саду, впитывая последние лучи заходящего солнца и думать о приятном, а затем отправиться спать пораньше, чтобы утром встречать восход.

Текст: Flytothesky.ru