7 вещей, которые вы никогда не должны говорить мужчине на первых свиданиях

Слова важны. Потому будьте внимательны, когда вы общаетесь с человеком, который вам действительно нравится. Особенно это важно на раннем этапе, во время ваших самых первых свиданий. У вас есть только один шанс произвести отличное впечатление и быть восхитительной, заманчивой и женственной. Мужчины выбирают женщин, с которыми можно легко и непринужденно общаться, и избегают тех, кто звучит и выглядит слишком самоуверенно или пессимистично. Каждый из нижеприведенных комментариев или тем, скорее всего, заставит потенциального партнера быстро потерять к вам интерес.





1. Я так занята

Когда вы говорите человеку, насколько вы заняты, и какой у вас сумасшедший график, он может сделать следующие умозаключения: у неё нет времени для меня; работа у неё на первом месте; она, вероятно, не заинтересована в отношениях. Неважно, насколько вы заняты, просто не говорите об этом. Если вы хотите найти свою половинку, то вы найдете на неё и время.

2. Я настолько независима, что сама со всем справляюсь

Когда мужчина слышит эту фразу, он думает, что вам вообще никто не нужен. Вы самодостаточны и не нуждаетесь в помощи. Даже если это правда, потенциальный партнер не будет в вас заинтересован. Почему? Потому что надежный мужчина всегда хочет помогать своей женщине. Он хочет быть ей опорой и поддержкой. Поэтому, когда вы произносите эти слова, вы по сути сообщаете ему, что он вам не нужен. Воздержитесь от этого, казалось бы, безобидного комментария.

3. Какая у тебя машина?

Задавая этот вопрос мужчине, вы наводите его на мысль о вашем корыстолюбии. Даже если вы фанат машин и сами отличный водитель, не спрашивайте мужчину об этом на первых свиданиях. А также не стоит уделять слишком много внимания его дорогим часам или дизайнерской одежде. Не давайте ему повода считать, что вы ищете в нем только статусность. Мужчины хотят, чтобы их просто любили, и корыстные женщины им совсем не по нраву.

4. Мой бывший – самый ужасный человек в мире

Иногда на первом свидании вам очень хочется пооткровенничать с мужчиной. Вы раскрываетесь и начинаете рассказывать ему о своей жизни… и своих бывших. Не делайте этого! Разговор о вашем бывшем посылает мощный сигнал о том, что вы еще не закончили эти отношения у себя в голове. Или, может быть, вы даже не готовы на новые отношения. Если у вас с этим человеком все сложится, то вы еще успеете рассказать свои старые истории. Первые свидания предназначены для того, чтобы сосредоточиться на вас двоих и на вашем общении, а не на вашем бывшем.

5. Я ненавижу свою работу

Когда вы жалуетесь на свою работу (здоровье, финансовое положение, юридические проблемы), вы существенно снижаете себе рейтинг. Это слишком много информации для первых свиданий и, конечно, она никак не производит хорошее первое впечатление. Мужчины хотят, чтобы женщина была счастлива и довольна своей жизнью. Делиться с ним своими проблемами не означает, что он сразу побежит решать их за вас. Вместо этого рассказывайте мужчине о том, что делает вас счастливой, и что хорошего у вас происходит.

6. Онлайн-знакомства отвратительны

Надежного и порядочного человека найти действительно нелегко. Однако, когда вы начинаете говорить плохо о других мужчинах, которых вы встретили в Интернете, мужчина рядом с вами начнет занимать оборонительную позицию. Это совершенно естественно, и вы чувствовали бы себя так же, если бы он начал осуждать всех женщин. Не говорите о том, как трудно отыскать в сети достойных кандидатов, иначе вы создадите образ дамы, занимающейся вылавливанием партнеров. Если вы дурно отзываетесь о своем опыте знакомств, потенциальный партнер будет рассматривать вас как женщину, которая привлекает плохих мужчин. Это не сделает вас очень желанной в его глазах.

7. Я так вымотана – что за адский денёк!

Возможно, вы забыли, что вы сидите перед привлекательным и приятным парнем. Незачем сваливать на него свои проблемы. Это ваш шанс привлечь его к себе! Услышав такую фразу, он подумает, что вы измучены, депрессивны и лишены жизненной энергии. Стремитесь быть женщиной, которая несет позитив, юмор, улыбки и радость.

Текст: Flytothesky.ru