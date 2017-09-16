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С этой головоломкой быстрее справляются дети
16.09.2017 17:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как у вас обстоят дела с устным счетом? Не жалуетесь? А вот мы сейчас это и проверим. Перед вами головоломка, с которой школьнику будет справиться гораздо проще и быстрее, чем взрослому человеку. Эффект «горе от ума» еще никто не отменял. Проверьте свою сообразительность: перед вами 8 шаров для бильярда, которые вам нужно поставить на пустые места таким образом, чтобы получилось верное равенство.
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Как у вас обстоят дела с устным счетом? Не жалуетесь? А вот мы сейчас это и проверим. Перед вами головоломка, с которой школьнику будет справиться гораздо проще и...
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