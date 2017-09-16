С этой головоломкой быстрее справляются дети

Как у вас обстоят дела с устным счетом? Не жалуетесь? А вот мы сейчас это и проверим. Перед вами головоломка, с которой школьнику будет справиться гораздо проще и быстрее, чем взрослому человеку. Эффект «горе от ума» еще никто не отменял. Проверьте свою сообразительность: перед вами 8 шаров для бильярда, которые вам нужно поставить на пустые места таким образом, чтобы получилось верное равенство.



