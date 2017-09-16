Какое ваше тотемное животное по знаку зодиака

Каждый знак зодиака обладает своими особенными характеристиками и энергией, а еще у них есть свои собственные символы, среди которых и тотемные животные, олицетворяющие характер человека того или иного знака. Давайте выясним, какое животное может представлять ваш зодиакальный знак!





1. Овен: Собака

Наиболее подходящим животным для Овна является преданная и храбрая собака. Наверняка вы наблюдали за тем, как собаки пытаются выкопать что-то из земли или достать игрушку из-под дивана: они ни за что не остановятся, пока не добьются своего. Собаки также являются отважными защитниками и очень любящими существами, которые всегда придут на помощь близким.

2. Телец: Черепаха

У быка и черепахи больше общих черт, чем может показаться на первый взгляд. Они оба медлительные, неповоротливые и обладают изумительным даром справляться со всеми проблемами – правда, долго и неторопливо. Телец, как и черепаха, не может быстро менять направление своих действий, но будет шаг за шагом приближаться к идеальному решению.

3. Близнецы: Дельфин

Дельфин, как животное, обладающее высоким интеллектом, а также стремлением находиться в обществе своих собратьев, идеально подходит для этого знака. Дельфины, плавающие поодиночке, встречаются очень редко, так как сами по себе они весьма уязвимы. То же самое можно сказать и про Близнецов, которые ужасно боятся остаться в одиночестве.

4. Рак: Пингвин

Пингвины, как и ракообразные, обладают сильной связью со своим домом и близкими, что помогает им преодолевать большие расстояния на пути к пище и укрытию. Способность создавать и сохранять уют и комфорт даже в самых сложных обстоятельствах, плюс развитая интуиция – это главные достоинства Рака.

5. Лев: Волк

Волк – сильное и волевое животное. Львы и волки – звери социальные, они способны признавать вожака и сами умеют управлять стаей. Волки, как и львы, находятся в постоянном движении, им необходима активная деятельность, и они всегда могут контролировать обстановку вокруг себя.

6. Дева: Енот

Енот – очень любопытное и умное животное. Этот маленький зверёк всегда точно знает, чего хочет, и чаще всего он это получает. Несмотря на то, что у него имеется пара-тройка сомнительных привычек, он очень аккуратен и избирателен, например, когда дело касается еды. А то, как тщательно он моет свои лапки, очень хорошо отображает стремление Дев к чистоте и порядку.

7. Весы: Выдра

Подходящим для Весов животным является выдра. Выдры часто жертвуют собой ради своего потомства, что отражает склонность Весов пренебрегать собой в пользу других. Интересным фактом является то, что в природе выдры помогают поддерживать экологический баланс в водоеме, что также очень похоже на Весов в их стремлении привести всё в гармонию и равновесие.

8. Скорпион: Кот

Самым подходящим животным для Скорпиона может быть кот. Наши друзья-кошки, как и Скорпионы, зачастую ведут себя загадочно, настойчиво и даже высокомерно. Но как только они поймут, что вы стоите их внимания, то продемонстрируют вам всю свою нежность и доброту.

9. Стрелец: Попугай

Попугай – милейшая и очень умная птица. Они могут адаптироваться к любым обстоятельствам и условиям. Они коммуникабельны и дружелюбны. А способность этих птиц летать (и порой улетать, вырвавшись из клетки) отображает стремление Стрельца к постоянному движению и свободе.

10. Козерог: Сова

Совы в мифологии, как и Козероги, считаются очень мудрыми существами. Они сохраняют внутреннее спокойствие и могут дать дельный совет. Сова без посторонней помощи всегда найдет лучший способ, как взять своё. Кроме того, эти птицы бесстрастны и безэмоциональны, точь-в-точь как Козероги, которые глубоко прячут свои эмоции, потому порой трудно понять, что они на самом деле чувствуют.

11. Водолей: Единорог

Единорог – одно из самых оригинальных и нереальных существ, живущее лишь в сказках и мифах. Его мятежный дух, уравновешенность и независимость идеально сочетаются с качествами Водолея. Иногда может показаться, что Водолей сам будто живет в собственном мифе, однако, как и это таинственное существо, он часто приносит жертвы для блага окружающих его людей.

12. Рыбы: Хамелеон

Как известно, хамелеон обладает удивительной способностью полностью подстраиваться под окружающую среду и сливаться с ней. Являясь переменчивым знаком, Рыбы действуют точно таким же образом, выдавая себя за тех, кем их хотят видеть другие люди, и умело маскируя своё истинное «я».

Текст: Flytothesky.ru