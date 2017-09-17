12 видов комплиментов, которые необходимо делать своему партнеру

Слишком часто мы недооцениваем силу прикосновения, улыбки и доброго слова – а ведь все они словно заново вдыхают жизнь в ваши отношения, особенно если они долговременные. Согласитесь, мы зачастую забываем об этом, воспринимая многое в нашей жизни как должное. Однако комплименты могут все изменить и снова оживить ваши чувства. Какими же они могут быть?





1. Личные

Эти комплименты предназначены индивидуально для человека, чтобы подчеркнуть его уникальность. Сосредоточьтесь на его особых качествах и характеристиках. Это сделает комплимент гораздо более значимым.

2. Эмоциональные

Сочетание комплиментов с определенными эмоциями может заставить вашего партнера чувствовать себя в десять раз лучше. Например, вы можете похвалить за приготовленный ужин, подчеркнув, как для вас ценна забота и внимание партнера.

3. Мотивирующие

Они побуждают вашего партнера продолжать что-то делать и пробовать новые вещи или же поощряют его усовершенствоваться в том, что у него не совсем получается.

4. Подтверждающие

Несколько слов подтверждения своих чувств и признательности за все ваше время, проведенное вместе, напомнит партнеру, как здорово, что вы по-прежнему рядом и любите друг друга.

5. Упреждающие

Не ждите, пока ваш партнер спросит вашего мнения. Если он постригся или купил новую одежду, сразу похвалите за его выбор.

6. Благодарные

Независимо от того, что ваш партнер делает по дому или для вашей семьи, обязательно подчеркивайте, насколько значимы для вас его усилия. Такие комплименты позволяют ему понять, что вы не воспринимаете его и его действия как нечто само собой разумеющееся.

7. Сексуальные

Конечно, одним из секретов качественного и здорового партнерства является активная интимная жизнь. Сексуальные комплименты могут укрепить доверие вашего партнера и просто заставить его чувствовать себя на высоте.

8. Мимолетные

Комплименты мимоходом, почти незаметные и легкие, можно использовать для улучшения как общения, так и интимной жизни. Пусть ваш партнер знает, что вы цените его во всех мелочах, даже самых незначительных.

9. Комплименты о вашей совместной жизни

Ничто не заставит вашего партнера чувствовать себя любимым, как слова о том, что ваша совместная жизнь – самая лучшая, которую вы только могли себе представить. Скажите ему, что вы счастливы от того, что он у вас есть.

10. Комплименты по поводу внешности

После долгого времени вместе вы, вероятно, видели своего партнера на разных этапах жизни и в разных состояниях. Дайте ему понять, что он по-прежнему все еще привлекателен для вас, как и в тот день, когда вы впервые встретились.

11. Комплименты по поводу ума

Когда вы говорите партнеру, что цените его мнение и точку зрения, этим вы лишний раз подчеркиваете его высокий интеллект, разносторонность взглядов и то, что вы любите его не только за внешность.

12. Комплименты по поводу воспитания детей

Если у вас и вашего партнера есть дети, акцентируйте внимание на важности его родительского вклада в процесс воспитания, а также его правильный подход и понимание вас и ваших детей.

Добрые слова – это инвестиции в эмоциональный «сберегательный счет» пары. Это основа, на которую можно опираться, когда возникают трудные времена или конфликты. Правильные и своевременные комплименты цементируют союз и делают партнеров успешными и счастливыми.

Текст: Flytothesky.ru