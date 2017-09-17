Пособие для уставших родителей

Что делать, если раздражает собственный ребенок?

Говорят, с появлением ребенка в семью приходит счастье, а еще говорят, дети учат взрослых любить по-настоящему. Что же… всего полгода назад я бы с этим поспорила. Постоянное нытье и крики, разбросанные всюду игрушки, разрисованные обои, покалеченная кошка, доведенная до нервного тика соседка – какое там счастье, это была катастрофа! Ребенок доводил нас до истерики: этого не хочу, то не буду, купи шоколадку, включи мультик, я сама сделаю и разобью все к чертям. В какой-то момент я решила, что представляю собой худшую мать на свете: мы не могли собраться в садик без крика и капризов, не могли съесть завтрак без разбрасывания крошек повсюду, не могли пойти на прогулку и в очередной раз там не поссориться.





Поля игнорировала мои призывы вести себя по-взрослому, подрывала авторитет дурачествами, мешала работать, общаться с мужем, даже спать не давала. В какой-то момент я с ужасом поняла, что устала от ее присутствия, от вечных капризов, разбросанного белья, надкушенных конфет в вазочке и вызовов в детский садик. Нужно было что-то менять, вести себя по-другому, прекратить срываться. Но как?

Перелопатив горы психологической литературы, я узнала, что родителям важно научиться ставить границы и «активно слушать» ребенка. А как это сделать, если мелочь доводит тебя до ручки и уважает только подзатыльники? Я боролась с ней, боролась, пока не поняла: дело не в ней, а во мне! Все это недовольство, злоба – нужно было работать с собой и своим состоянием, тогда и ребенок изменится. Как только я перестала выливать на нее свое раздражение, как только посмотрела на мир ее глазами – вот тогда наши отношения потеплели.

Так я придумала новый метод борьбы с раздражением – если чувствую прилив злобы, сразу останавливаюсь и задаю себе вопрос: что стало первопричиной? Оказалось, не всегда виноват ребенок. Вот, что я узнала.

1. Если ребенок не понимает, значит, родитель плохо объясняет

Можно постоянно хватать ремень и требовать послушания, кроме страха и слез, вы ничего не добьетесь. Поймите, ребенок хочет быть хорошим, просто не понимает сути просьбы, вы плохо объясняете. Например, я часто орала на дочку за то, что она долго собирается, задерживая меня и воспитателя. В какой-то момент я решила поменять тактику: «Если соберешься за 5 минут, по дороге в садик мы успеем поиграть в классики!» И не поверите, с какой скоростью дочка кинулась обувать сандалии. Дальше я все стала превращать в игру: «кто быстрее почистит зубы», «кто аккуратнее заправит постель», «еда космонавтов», «инспектор по конструктору» и прочие хитрости. Теперь наше настроение почти всегда на высоте.

2. Мама агрессивна, когда устала или болеет

Представьте картину: с утра нужно встать пораньше, всех накормить и постараться не опоздать ни в садик, ни на работу. Затем беготня по заказчикам, ссоры с исполнителями, так что даже поесть некогда. Вечером несешься в супермаркет, под мышкой папка с документами, в руках продуктовые пакеты. Думаешь о затянувшемся ремонте, а тут еще собственный ребенок вылезает тебе на шею, потому что «скучал». Раньше я срывалась, считая Полю шилом в одном месте. А потом поняла: ребенок ни при чем, просто я устала, болит голова и строители снова облажались. Не нужно орать, нужно попросить пару минут тишины и объяснить дитю, что в вашем раздражении нет ее вины, это «мама устала».

3. Раздражение нужно направлять на виноватого

Бывает еще так, что на работе заведет начальство, ты приходишь домой и срываешься на ребенке. Или муж подведет с важной просьбой, или мама по телефону начнет очередную головомойку. В этот же момент появляется Полина и начинает клянчить у меня конфеты, а я по привычке кричу: «не путайся под ногами», «прекрати меня доставать», «вон в свою комнату». Но сейчас пришло осознание: раздражение лучше выливать на того, кто стал его причиной. Это будет хорошим поводом разобраться с обязанностями в семье, поставить точку в длительном конфликте с родителями и т. д. Ребенок действительно ни при чем.

4. Иногда мы злимся не на детей, а на себя

В психологии такой механизм работы психики называется «переносом», когда мы переносим злость с самих себя на кого-то другого. Раньше я не замечала, как это делаю, все происходило на автомате: с мужем не клеится, не влезаю в любимое платье, разбила дорогущий телефон – и тут меня дергает ребенок, мол, можно на улицу? Можете себе представить, как ей доставалось. Потом я начала осознавать, Полина пришла с обычным вопросом, но не вовремя. Чтобы не переносить агрессию на ребенка, я стала ее предупреждать: «Сейчас мама агрессивная и это не из-за тебя, а из-за ситуации. Дай мне время отойти». Кстати, ребенок всегда уважал эту просьбу, играя с игрушками тише мышки.

5. Эффект остаточных детских воспоминаний

Последним открытием для меня стало то, что наши детские впечатления переносятся во взрослую жизнь и влияют на восприятие ситуации. Так, я ненавидела выходить за покупками вместе с дочкой, она всегда вела себя отвратительно, я срывалась, она плакала. Сначала я считала это нормальным, думала, так происходит у всех. А потом оказалось, что нет. И я стала копать глубже: в чем причина моего недовольства? С ужасом я вспомнила, какой пыткой для меня самой в детстве были походы по магазинам. Мама постоянно дергала меня: «не тряси ногой», «веди себя прилично», «хватит меня позорить», «не реви». То же отношение я перенесла на дочь, забыв свои собственные ощущения. Это воспоминание помогло мне понять Полину, вместо раздражения проникнуться к ней сочувствием. Хотя дурачиться ребенок не перестал…

Вы спросите меня, какая польза от подобного самоанализа? И я скажу: как только вы разберетесь со своими обидами и раздражением, ребенок из вечного врага превратится в союзника. Вы перестанете казнить себя за срывы, начнете лучше понимать свои эмоции, отслеживать реакции, научите тому же собственного ребенка. А когда мама в ладу с собой, счастливы все!

Автор: Аридика Шарм | Flytothesky.ru