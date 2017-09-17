8 признаков панической атаки

Паническая атака – это не просто страх или беспокойство. Фактически, многие приступы паники вообще не похожи на панику как таковую. Они наступают быстро, и порой им нет никакого логического объяснения, как нет для них и предпосылок. Симптомы панического расстройства бывают разными, однако можно выделить наиболее широко распространенные.





1. Ощущение головокружения

Врачи иногда называют автономную нервную систему (АНН) «автоматической нервной системой», потому что она регулирует практически все жизненно важные функции организма, делая это самостоятельно и без вашего участия. Панические атаки – это тоже дело рук АНН, что приводит к более частому сердцебиению или снижению артериального давления, что, в свою очередь, ведет к легким ощущениям головокружения.

2. Вы себя «теряете»

Ощущение отстраненности от самого себя называется деперсонализацией. Отстраненность же от окружающего мира или его восприятие, как нечто нереалистичное, называется дереализацией. Обе формы этого расстройства являются общими признаками того, что у вас началась паническая атака.

3. Тошнота

Наша пищеварительная система часто является первой частью тела, которая понимает, что что-то идет не так. Паника посылает гормоны стресса и ощущение напряжения в кишечник и нарушает пищеварительный процесс – отсюда тошнота, расстройство желудка или изжога.

4. Вы чувствуете онемение или покалывание

Панические атаки могут проявляться самыми неожиданными способами: например, ощущение онемения, мурашки или покалывание в конечностях или на лице.

5. Вас бросает в пот или дрожь

Симптомы панической атаки нередко очень напоминают грипп. Но если у вас нет высокой температуры, и вы не находитесь на морозе, то, возможно, это сигналы вашей АНН.

6. Вы ощущаете приближение чего-то плохого

Хотя это очень странное ощущение, когда вы чувствуете себя чуть ли не пророком, предчувствие надвигающихся глобальных неприятностей – очень распространенный симптом панических атак (и некоторых других нарушений).

7. У вас затруднено дыхание

Ваша АНН снова наносит удар. Приступы паники также могут вызывать нарушения дыхания, при которых человек чувствует, что не может вдохнуть воздух в полную силу. Кроме того, это может сопровождаться одышкой или даже удушьем.

8. Вы испытываете страх перед панической атакой

Как ни странно, страх перед наступлением беспокойного состояния сам по себе является симптомом панической атаки. Это опасение потерять над собой контроль очень осложняет жизнь человека и заметно её ухудшает и ограничивает.

Текст: Flytothesky.ru