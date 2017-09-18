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Почему Беларусь не Прибалтика: политологическая версия
18.09.2017 12:47 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен — Sputnik. Книгу "Почему Беларусь не Прибалтика" в понедельник представил в пресс-центре Sputnik политолог, обозреватель аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович.
© Фото: из архива Александра Перенджиева
Калининградский эксперт планирует написать целую серию исследований о развитии постсоветских стран. В первой книге он сравнил страны Прибалтики и Беларусь, следующий его труд будет посвящен сравнению Украины и Беларуси, а начал
Прибалтика как пример?
Носович убежден, что пути бывших советских республик нуждаются в рефлексии и анализе.
"Долгое время исследования постсоветских стран были монополией Запада, который навязывал свои оценки и стереотипы", — отметил политолог.
Один из самых распространенных стереотипов, по его словам, что страны Прибалтики наиболее успешны среди всех стран бывшего СССР.
"Изучив, как живут страны Прибалтики сегодня, я не могу пожелать такой жизни ни Беларуси, ни России. Что бы ни говорили западные эксперты, как бы они ни оценивали — это не выдерживает столкновения с самым простым фактом: такой депопуляции как в последние годы в этом регионе не было даже во время великой чумы XV века. Целые города стоят полупустыми", — уверен Носович.
Кейс из Латвии: жителей в два раза меньше
Как рассказал в пресс-центре Sputnik политолог и вице-президент Альянса за европейскую демократию (Латвия) Нормундс Гростиньш, в советские времена население Латвии достигало трех миллионов человек.
© Sputnik / Виктор Толочко
Алексей Дзермант, Александр Носович и Нормундс Гростиньш (слева направо)
"Сейчас по официальным данным жителей чуть меньше двух миллионов. Власти неохотно говорят об этом", — отметил эксперт.
Однако Гростиньш уверен: скоро жители стран Прибалтики будут мигрировать не только в страны Европы, но и на восток, в том числе, и в Беларусь. По его словам, республика имеет большой потенциал в этом вопросе.
"В отличие от Европы, террористической угрозы здесь нет, а уровень преступности в целом ниже. При этом есть возможность работать и получать социальные гарантии", — констатировал политллог.
Беларусь будет усиливаться
Согласен с латвийским коллегой и политический эксперт, директор белорусской ветви портала "ИМХО-клуб.by" Алексей Дзермант.
"Тот ресурс, который дает Беларусь, будет становиться для Прибалтики все более существенным. Это и транзит и, как бы ни критиковала Литва, ввод БелАЭС. Такое спокойное усиление Беларуси в плане энергетической безопасности, транзита и промышленности так или иначе будет завязывать их интересы на Беларусь", — уверен Дзермант.
По словам эксперта, сегодня Беларуси важно минимизировать политические риски и не реагировать на провокации — в том числе и с литовской стороны.
"Беларусь становится ключевым игроком в регионе. Нам близки проблемы Прибалтики, и мы их понимаем. И надо начинать здесь хорошо работать. Но не надо ввязываться в идеологические дискуссии", — отметил политолог.
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Калининградский эксперт прогнозирует, что в скором времени Беларусь усилит свое влияние на Литву и Латвию, став своеобразным центром региона.
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