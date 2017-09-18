Самые конфликтные и агрессивные знаки зодиака: от большей степени к меньшей

Каждый знак зодиака реагирует на конфликты по-разному. Понимание их реакции может помочь вам сориентироваться в том, как с ними общаться. Например, Тельцы – люди добрые и дружелюбные, но когда возникает спор, они становятся раздражительными и нетерпимыми. Львы и Раки тоже могут за себя постоять. И Скорпионы просто так от вас не отстанут, если вы вздумаете им противоречить. Но если вы вступите в спор с Рыбами, они будут слишком самокритичными, а Весы всегда попытаются избежать конфликта. Найдите себя по этой шкале конфликтности.





1. Скорпион

Скорпион занимает 1-е место, так как он самый конфликтный из всех зодиакальных знаков. Дело в том, что ему очень тяжело принимать что-то, что не вписывается в его мировосприятие. Если вы когда-нибудь повздорите со Скорпионом, то он этого никогда не забудет. Скорпионы мстительны, а также чувствительны и тяжело переносят критику. Даже после спора они еще долго будут придумывать новые аргументы и вынашивать планы отмщения.

2. Лев

Если вы оскорбите Льва, ждите возмездия. Лев – это довольно жестокий защитник своих интересов, и ему не нравится внешнее ощущение угрозы или препятствия. Даже если Лев никогда не станет обижаться на то, на что мог бы обидеться Скорпион, он будет достаточно безжалостно реагировать, и вы, в большинстве случаев, рискуете проиграть.

3. Телец

Когда вы спорите с Тельцом, вы спорите со всем миром – настолько яростно его сопротивление. Тельцы – это одно сплошное и концентрированное упрямство. Это значит, что даже если он однозначно ошибается, то в жизни этого не признает. Если Лев, например, не станет скрывать своих чувств и эмоций, то Телец будет притворяться, что все в порядке, и носить камень за пазухой. Такая у него тактика.

4. Рак

Ракам сложно вступать в конфликтные ситуации, потому что они слишком эмоциональны, но они грешат тем, что всегда раздувают из мухи слона, причем на ровном месте. Не ждите продолжения дружбы с Раком после того, как произошла сильная ссора. Они могут простить вас, но в глубине души они этого действительно никогда не забудут.

5. Стрелец

Стрельцы всегда думают, что они правы. Стрелец не будет агрессивным в споре: скорее, он будет пытаться найти наиболее логичный и хитрый аргумент, а затем мягко и настойчиво убеждать вас своим вежливым и дипломатичным тоном. Этот знак даже не станет слушать и вникать в предмет спора, если у вас нет приемлемых для него обоснований вашей позиции.

6. Овен

Овны всегда уверены в своей победе и раздражаются, когда кто-то не понимает этого очевидного факта. В отличие от Тельцов, Овны иногда признают свои ошибки. Они любят быть миротворцами, поэтому, периодически они могут уступить или пойти на попятную ради сохранения мирных отношений.

7. Водолей

На самом деле, Водолеи не являются конфликтными людьми. Когда они чем-то недовольны, они лучше напишут об этом в социальные сети или оставят злобный комментарий. Если вы будете спорить с Водолеем, он всегда попытается найти общий язык с вами и не станет яростно доказывать свою правоту.

8. Козерог

Вам потребуется много времени, чтобы вывести из себя Козерога. Но, если вам это удастся – берегитесь. С ними не так сложно спорить, потому что они будут сосредоточены на том, как прийти к взаимосогласованному решению. Козероги не будут набрасываться на вас. Они лучше пойдут домой и спокойно все обдумают.

9. Близнецы

Этот знак настолько зависим от других людей, что никогда не станет спорить с теми, кого он знает и любит. Близнецы – социальные бабочки, а не воины и бойцы, однако если кто-то угрожает их родным, этим людям не поздоровится. Они очень защищают свое окружение.

10. Дева

Если вы спорите и воюете с Девой, знайте, что она всегда будет больше обеспокоена тем, что же она делает неправильно. Девы – добрые и миролюбивые люди. Они не агрессивны и не будут предвзятыми к вам, если вы станете слишком на них давить, доказывая свою правоту.

11. Рыбы

Рыбы не хотят ни с кем спорить. Они настолько чувствительны и уязвимы, что почувствуют себя очень дискомфортно, если вы допустите выпады в их сторону. Этот знак склонен носить свои обиды и разочарования внутри, а не рассказывать про них окружающим.

12. Весы

Весы всегда будут пытаться избежать любой конфликтной ситуации. Мало того, вы толком и не узнаете, что творится у них в голове, и что они в действительности чувствуют. Будьте готовы к тому, что этот знак далеко не всегда откровенен и честен в выражении своих чувств и эмоций.

Текст: Flytothesky.ru