Как научиться прощать и отпускать обиды

Многие специалисты в области психического здоровья уверены, что нежелание прощать обиды и неумение избавляться от связанных с ними негативных эмоций пагубно сказываются не только на нашем самочувствии, но и мешают построить счастливую и успешную жизнь. Во время научных экспериментов было установлено, что такие отрицательные чувства, как злоба и враждебность, приводят к увеличению количества кортизола и адреналина в нашей крови. Их чрезмерная выработка может стать причиной проблем с сердцем и иммунной системой. Поэтому для эмоционального и физического здоровья важно научиться прощать и справляться со злобой.





Три истины об искусстве прощения

1. Прощение и смирение — это разные понятия

Когда вы прощаете человека, это не означает, что вы должны полностью принять и понять его поступки. Некоторые вещи, с какой стороны на них не взгляни, так и остаются ужасными и неприемлемыми, например, причинение вреда здоровью или предательство близкого человека. Вы можете простить обидчика, но при этом вам необязательно возобновлять с ним отношения или даже сообщать о своем прощении. Вы прощаете не ради того, кто ранил ваши чувства, а ради собственного эмоционального равновесия и здоровья.

2. Прощение не изменит прошлое, но поможет наслаждаться настоящим и верить в успешное и счастливое будущее

Многие не хотят признавать, что обиды, с которыми им пришлось столкнуться в прошлом, и по сей день управляют их жизнью. Невозможно наслаждаться тем, что происходит вокруг, если вами руководит лишь чувство мести либо злоба. Если вы стремитесь к новым счастливым отношениям и хотите начать жить полной жизнью, простите и отпустите эти разрушающие вас эмоции. Никто не способен изменить события, которые уже произошли. Но каждый может построить то будущее, о котором мечтает.

3. Прощение — это работа над собой

Невозможно простить того, кто причинил вам боль, за одно мгновение или лишь силой собственного желания. Прощение — это сложный процесс, который проходит поэтапно и требует постоянной работы над собой. Чтобы залечить раны необходимо время, особенно если они касаются нашего эмоционального состояния.

Но какие именно элементы составляют процесс прощения?

Ниже вы найдете описание наиболее важных шагов этого процесса, каждый из которых играет крайне важную роль.

1. Примите решение о прощении и будьте готовы это сделать

Триггер, который подтолкнет вас к этому важному решению, может быть абсолютно любым и зависит от индивидуальных особенностей и обстоятельств. Например, мотивировать на такой шаг может желание наполнить жизнь счастьем или понимание того, что злоба и обида отнимают у вас слишком много сил. Также часто стремление к прощению связано с ухудшением самочувствия и появлением проблем со здоровьем.

Не стоит дожидаться того дня, когда человек, нанесший вам рану, придет покаяться в своих грехах и попросить о прощении, ведь этого может никогда не произойти. Также не надо ждать, пока боль уйдет сама. Прощение — это решение, которое вы можете принять в любой момент. Например, когда поймете, что это нужно в первую очередь вам.

2. Осознайте свои чувства и отпустите обиды

Прощение — это самый логичный и правильный исход переживаний и страданий, с которыми вам пришлось столкнуться. Признайте, что вас ранили, и осознайте все те негативные эмоции, которые в вас вызывает эта стрессовая ситуация. Важно принять тот факт, что ваша жизнь изменилась, так же как и вы сами. Иногда этот болезненный процесс может затянуться на очень длительный срок, поэтому приложите максимальные усилия, чтобы как можно быстрее справиться с каждой из этих стадий. Заведите личный дневник и выплесните на его страницы все накопившиеся чувства, мысли и эмоции. Также отличное решение — это душевные разговоры с близкими вам людьми, достойными вашего доверия.

3. Попытайтесь представить причины, побудившие вашего обидчика поступить таким образом

Очень сложно найти оправдание человеку, причинившему вам боль. Но даже попытки сделать это могут значительно ускорить и сделать менее болезненным процесс прощения. Очень часто люди, наносящие боль окружающим, делают это без злого умысла, а потом искренне сожалеют о случившемся. Попытайтесь разобраться в мотивах поведения вашего обидчика, что подтолкнуло его к этому ужасному шагу. Вспомните те случаи, когда вы, возможно, также неосознанно ранили других людей. Ваш обидчик может оказаться обычным человеком, испытывающим те же чувства, что и вы.

Эмоциональные раны могут не заживать на протяжении многих лет, делая ваше существование безрадостным и болезненным. Если вы не хотите прожить оставшуюся жизнь с прошлыми обидами, тогда вам стоит начать этот нелегкий путь к прощению как можно скорее.

Текст: Flytothesky.ru