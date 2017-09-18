Каждого человека волнует его будущее. Даже если вы встретите самого настоящего буддиста или монаха, который научился жить только настоящим моментом, он все равно время от времени задумывается о будущей жизни. У всех нас есть мечты. Мы стремимся в настоящем, чтобы когда-нибудь превратить наши старания в нечто осязаемое. Что нас ждет в будущем? Этот тест поможет приподнять завесу тайны…

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Что вас ждет в будущем? Каждого человека волнует его будущее. Даже если вы встретите самого настоящего буддиста или монаха, который научился жить только настоящим моментом, он все равно...