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Тест: Что вас ждет в будущем?

18.09.2017 20:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каждого человека волнует его будущее. Даже если вы встретите самого настоящего буддиста или монаха, который научился жить только настоящим моментом, он все равно время от времени задумывается о будущей жизни. У всех нас есть мечты. Мы стремимся в настоящем, чтобы когда-нибудь превратить наши старания в нечто осязаемое. Что нас ждет в будущем? Этот тест поможет приподнять завесу тайны…Тест: Что вас ждет в будущем?

 
 
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Каждого человека волнует его будущее. Даже если вы встретите самого настоящего буддиста или монаха, который научился жить только настоящим моментом, он все равно...

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