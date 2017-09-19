Вот что нужно мужчине, чтобы понять женщину!

Конечно, в понимании между мужчинами и женщинами возникают сложности, но, возможно, мы не такие уж и разные. Стоит ли мужчине пытаться понять женщину? Конечно, стоит. Психология человека – это бесконечное исследование, так почему бы этим не заняться?





На заметку мужчинам: чтобы понять женщин, сначала поймите себя

● То, что вы говорите, не имеет значения – важно то, как она себя ощущает рядом с вами

Представьте себе день, когда все не ладится, ваше настроение и самооценка на нуле, и тут кто-то пытается сказать вам, что вы выглядите великолепно или что-то в стиле «взбодрись, крошка». Вы можете называть женщину красивой, сексуальной или сногсшибательной хоть каждый день, но если она не почувствует этого, она вас не услышит. Вам нужно заставить ее ощущать все произносимые вами слова. На самом деле то, что вы не произносите, обычно имеет большее значение больше, чем то, что вы озвучиваете. Как говорится, действия говорят громче, чем слова.

● Люди – это эмоциональные существа

Это не означает, что мы не используем логику в повседневных ситуациях, но важная часть психологии – это понимание того, насколько наши решения зависят от наших эмоций. И само собой разумеется, текущее настроение – это прямое воздействие нашего эмоционального состояния в конкретный период времени. А то, как мы себя ощущаем, в свою очередь влияет на то, как мы действуем. Общество учит нас скрывать эмоции, поэтому мужчины не особо их проявляют – по крайней мере не настолько, как женщины. И зря! Слабый пол всегда будет тянуться к тем, кто лучше понимает их чувства и ощущения.

Подсказка для женщин: если вы хотите, чтобы ваш мужчина знал, что вы чувствуете, говорите ему об этом. Он, возможно, не сможет «считать» ваши ощущения самостоятельно.

● Разные реакции на стресс дня

Если у вас был плохой день, вы можете вернуться домой, поцеловать свою партнершу, налить себе выпить и просто расслабиться на диване, блокируя стресс до завтрашнего дня. И это влияет на ваше настроение и способность к общению и взаимодействию. А если женщина вернется домой после плохого дня, то в этот момент мужчине лучше не пытаться поддерживать ее словами «забудь об этом» или «все это пустяки», потому что стресс дня все еще остается «свежим» в ее сознании. Просто будьте понимающим и внимательным, и она почувствует себя лучше.

● Никто не любит, когда его отвергают

Все мы знаем, насколько это неприятно, и как трудно отважиться на риск и подойти к женщине своей мечты. Однако традиционные социальные нормы говорят ей, что это за ней должны ухаживать и проявлять интерес. Вы ждёте, что она сделает первый шаг? Так вы можете ничего и не дождаться. Кроме того, женщины еще больше, нежели мужчины, страшатся отказа.

● Она сильная, независимая и даже зарабатывает больше вас, но она все еще хочет, чтобы вы были мужчиной

Мужчины – все еще мужчины, а женщины – все еще женщины. Наши биологические и эволюционные характеристики дали нам инстинкты и психологические различия, в результате которых у нас разные желания. Женщина может быть строгим боссом в офисе, но когда она вернется домой, она хочет, чтобы вы убили паука. Открыли банку с помидорами. Пригласили ее на свидание. Соблазняли ее. Убили дракона или подарили звезду. Значит, просто будьте ее мужчиной. Это неотъемлемые, инстинктивные желания внутри вас. Мужчин заставляет нервничать факт того, что сегодняшние женщины сильны и независимы, но биология и психология по-прежнему неизменны.

● Она просто хочет быть любимой

Честно говоря, мужчины позволили своему восприятию по умолчанию думать, что женщины – это невероятно сложные инопланетные создания, которых невозможно расшифровать. Однако мы все сложны по-своему, независимо от пола. Женщины просто хотят, чтобы о них заботились, слушали, уважали и любили. А этого хотят, наверное, все люди.

Текст: Flytothesky.ru