Самые неуверенные в себе знаки зодиака: от большей степени к меньшей

Уверенность. Сколько значений имеет это слово? Существует уверенность в себе, когда вы глубоко убеждены в своих действиях. Есть уверенность в других. Вы доверяете таким людям, и знаете, что они всегда принимают правильные решения. Вы можете быть уверены в том, что изменения – это отлично и что, когда мы меняемся, мы развиваемся и учимся. Очень важно и нужно быть уверенным в том, что все будет хорошо, что трудные времена пройдут и все наладится. К сожалению, есть понятие противоположное уверенности – сомнение. Мы можем сомневаться в себе и в других. Люди бывают разными. Поэтому, мы предлагаем вам ознакомиться с рейтингом знаков зодиака от самых неуверенных к самым несгибаемым.





1. Рак

Раки – слишком чувствительные люди, всегда и всё принимающие близко к сердцу. Они излишне эмоциональны и крайне нуждаются в поддержке других людей. Жаль, что этому знаку не хватает стального стержня внутри, ведь на самом деле они замечательные и заботливые люди.

2. Дева

Девы чересчур критикуют себя, и другие, кстати, поступают точно также по отношению к ним. Девы безумно беспокоятся о том, производят ли они хорошее впечатление. Они не доверяют своей интуиции, а потому часто ругают и изводят себя за ошибки и недостатки.

3. Весы

Весы не любят ввязываться в неприятности, поэтому они должны быть уверены в том, что все идет четко по плану. Этот знак думает, что если он выскажет свое мнение, то никто их не поддержит, а т и попросту высмеет. Но это совсем не так.

4. Рыбы

Рыбами легко управлять. Если бы они были уверены в себе, они бы чаще говорили окружающим людям «нет». Но если дело доходит до творчества, тут им есть что сказать. Когда они что-то рисуют, фотографируют или как-то иначе выражают свою креативность, то непременно знают, что это у них выходит отлично.

5. Козерог

Козероги находятся где-то посреди между уверенными и неуверенными в себе людьми. Если речь идет про работу, то они уверены в своих действиях, но когда дело доходит до романтических отношений, Козероги становятся зажатыми и немного боязливыми.

6. Близнецы

У Близнецов все зависит от настроения. На вечеринке они легко болтают с незнакомыми людьми и чувствуют себя прекрасно. Но когда они находятся в ситуации за пределами их зоны комфорта, Близнецы могут сомневаться в своих способностях и чувствовать себя неловко и скованно.

7. Телец

Тельцы знают, как хорошо выглядеть или как стильно обустроить свой дом. Вы никогда не измените мнение Тельца, потому что он всегда вас переспорит. Его уверенность может скрывать глубокую незащищенность, но она, как правило, находится настолько глубоко внутри, что никто и никогда не сможет ее рассмотреть.

8. Водолей

У Водолеев много уверенности, поскольку зачастую им просто наплевать на происходящее. Они пытаются уйти от любого негатива или напряжения, даже если они сами послужили его источником. Водолеи уверены в том, что чтобы ни случилось у других людей, они к этому не причастны.

9. Скорпион

Скорпионы честны перед собой. Они знают о том, что хорошо выглядят и понимают свои недостатки. Причем этот знак мастерски умеет находить плюсы во многих вещах. Скорпионы уверены в том, что они делают все правильно, а их поступки логичны и рациональны.

10. Овен

Овны абсолютно уверены, что они просто невероятные и самые лучшие. Они несгибаемы, энергичны и предприимчивы, и когда вы находитесь рядом с Овном, вы можете заразиться его позитивной энергией, бьющей ключом из этого знака.

11. Стрелец

Стрельцы могут общаться с кем угодно и говорить о чем угодно. Они открыты для критики. Этот знак уверен, что таким образом, он совершенствует себя. Если кто-то пытается оскорбить Стрельца, то он просто превращает оскорбление в шутку и смеётся над этим.

12. Лев

Львы излучают уверенность. Они всегда хотят быть в центре, и у них есть ответы на все вопросы. Львы не беспокоятся о том, какое они произведут первое впечатление, потому что убеждены в том, что они сделают это безупречно.

Текст: Flytothesky.ru