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Какие вещи вам помогут пережить зомби-апокалипсис?
19.09.2017 16:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если вдруг на нашу планету обрушится смертельный вирус, который превратит людей в ходячих мертвецов, то это руководство поможет вам выжить в самых критических ситуациях. Изучите его и подготовьтесь к настоящему зомби-апокалипсису. Возможно, из вас и ваших друзей получится отличная команду по истреблению жутких мертвецов. Будущее человечества в ваших руках. Мы в вас верим!:)
Пройдите тест, чтобы узнать ваши шансы на выживание:
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Если вдруг на нашу планету обрушится смертельный вирус, который превратит людей в ходячих мертвецов, то это руководство поможет вам выжить в самых критических...
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