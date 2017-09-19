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Какие вещи вам помогут пережить зомби-апокалипсис?

19.09.2017 16:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вдруг на нашу планету обрушится смертельный вирус, который превратит людей в ходячих мертвецов, то это руководство поможет вам выжить в самых критических ситуациях. Изучите его и подготовьтесь к настоящему зомби-апокалипсису. Возможно, из вас и ваших друзей получится отличная команду по истреблению жутких мертвецов. Будущее человечества в ваших руках. Мы в вас верим!:)Какие вещи вам помогут пережить зомби-апокалипсис?

Пройдите тест, чтобы узнать ваши шансы на выживание:
Выживете ли вы во время зомби-апокалипсиса?

 
 
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Если вдруг на нашу планету обрушится смертельный вирус, который превратит людей в ходячих мертвецов, то это руководство поможет вам выжить в самых критических...

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