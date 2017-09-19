Какие вещи вам помогут пережить зомби-апокалипсис?

Если вдруг на нашу планету обрушится смертельный вирус, который превратит людей в ходячих мертвецов, то это руководство поможет вам выжить в самых критических ситуациях. Изучите его и подготовьтесь к настоящему зомби-апокалипсису. Возможно, из вас и ваших друзей получится отличная команду по истреблению жутких мертвецов. Будущее человечества в ваших руках. Мы в вас верим!:)

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