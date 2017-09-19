Иудеи будут праздновать Новый год с 20 по 22 сентября

Праздник Рош ха–Шана, или Еврейский Новый год, не имеет четкой даты: празднуют его в новолуние осеннего месяца тишри, который в разные годы выпадает на сентябрь или октябрь. В 2017-м Рош ха-Шана отпразднуют с 20 по 22 сентября.

История: почему празднуют Еврейский Новый год

Принято считать, что Рош ха–Шану празднуют в честь сотворения мира. Также иудеи верят, что в первый день месяца тишри Бог создал Адама, и от этой даты ведется летоисчисление в еврейском календаре.

В дни Рош ха–Шаны Бог думает о человеческой жизни, о том, кому жить, а кому умереть. Оценивает он и то, как иудеи прожили год и кому стоит воздать должное. Однако иудеи верят, что Бог желает всем только добра, поэтому усиленно молятся и так надеются повлиять на его решение.

К слову, в 2017-м иудеи отпразднуют уже 5778-й год.

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Как надо праздновать Рош ха-Шану

Так как этот праздник символизирует начало нового года и уход старого, 20-22 сентября евреи должны задуматься о своих поступках и действиях в прошлом и подготовиться к благим делам в следующем году.

Как и в христианской традиции, на Еврейский Новый год принято подавать на стол много блюд — считается, что так наступающий год будет сытным и "сладким". Меню на праздник Рош ха–Шана обычно состоит из рыбы, бараньей или рыбьей головы, круглой сладкой халы с изюмом, яблок и меда, а также других фруктов и овощей.

Принято среди иудеев поздравлять друг друга с праздником, дарить подарки и присылать открытки. Важно вспоминать в честь Нового года о своих родных и близких.

Конечно, надо провести иудеям этот праздник в молитвах. Традиционно молитвы на Рош ха-Шану содержат тридцать текстов Торы. В ходе утренней молитвы в синагоге принято трубить в бараний рог шафар.

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Десять дней до Суда

Через десять дней после Еврейского Нового года у иудеев традиционно отмечают один из самых строгих и больших праздников — Йом-Киппур, который также называют Судным днем.

В 2017-м праздник Йом-Киппур начнется вечером в пятницу 29 сентября и продлится до субботы 30 сентября. В этот день у верующих принято усердно молиться и соблюдать строгий пост — вплоть до полного отказа от любой еды.

Принято считать, что в Судный день Бог выносит вердикты о том, как кто прожил предыдущий год и что ждет его в будущем.

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