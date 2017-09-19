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Иудеи будут праздновать Новый год с 20 по 22 сентября
19.09.2017 19:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Праздник Рош ха–Шана, или Еврейский Новый год, не имеет четкой даты: празднуют его в новолуние осеннего месяца тишри, который в разные годы выпадает на сентябрь или октябрь. В 2017-м Рош ха-Шана отпразднуют с 20 по 22 сентября.
История: почему празднуют Еврейский Новый год
Принято считать, что Рош ха–Шану празднуют в честь сотворения мира. Также иудеи верят, что в первый день месяца тишри Бог создал Адама, и от этой даты ведется летоисчисление в еврейском календаре.
В дни Рош ха–Шаны Бог думает о человеческой жизни, о том, кому жить, а кому умереть. Оценивает он и то, как иудеи прожили год и кому стоит воздать должное. Однако иудеи верят, что Бог желает всем только добра, поэтому усиленно молятся и так надеются повлиять на его решение.
К слову, в 2017-м иудеи отпразднуют уже 5778-й год.
Как надо праздновать Рош ха-Шану
Так как этот праздник символизирует начало нового года и уход старого, 20-22 сентября евреи должны задуматься о своих поступках и действиях в прошлом и подготовиться к благим делам в следующем году.
Как и в христианской традиции, на Еврейский Новый год принято подавать на стол много блюд — считается, что так наступающий год будет сытным и "сладким". Меню на праздник Рош ха–Шана обычно состоит из рыбы, бараньей или рыбьей головы, круглой сладкой халы с изюмом, яблок и меда, а также других фруктов и овощей.
Принято среди иудеев поздравлять друг друга с праздником, дарить подарки и присылать открытки. Важно вспоминать в честь Нового года о своих родных и близких.
Конечно, надо провести иудеям этот праздник в молитвах. Традиционно молитвы на Рош ха-Шану содержат тридцать текстов Торы. В ходе утренней молитвы в синагоге принято трубить в бараний рог шафар.
Десять дней до Суда
Через десять дней после Еврейского Нового года у иудеев традиционно отмечают один из самых строгих и больших праздников — Йом-Киппур, который также называют Судным днем.
В 2017-м праздник Йом-Киппур начнется вечером в пятницу 29 сентября и продлится до субботы 30 сентября. В этот день у верующих принято усердно молиться и соблюдать строгий пост — вплоть до полного отказа от любой еды.
Принято считать, что в Судный день Бог выносит вердикты о том, как кто прожил предыдущий год и что ждет его в будущем.
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Праздник Рош ха-Шана, в рамках которого евреи отметят наступление 5778 года, имеет много традиций - Sputnik рассказывает о них.
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