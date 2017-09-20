Как привлечь внимание парня, зная его знак зодиака?

Иногда девушки могут перестараться, пытаясь привлечь внимание понравившегося парня. Когда он находится рядом, она крутит волосы, закатывает глаза и тараторит без умолку, стараясь выглядеть остроумной. Первый шаг на пути к завоеванию сердца парня – зрительный контакт. Именно он может привести к чему-то большему, ведь бывает, что его абсолютно не интересует то, о чем вы говорите. Итак, как произвести хорошее впечатление на избранника с помощью астрологии? Эти маленькие уловки могут помочь вам заставить его не только вас заметить, но и даже влюбиться.





1. Овен

Овны любят настойчивых и решительных женщин. Только настоящий лидер сможет завоевать его сердце. Этот знак предпочитает таких людей, которые не видят преград на своем пути. Дайте знать Овну, что вы уверенная в себе девушка, и он захочет быть с вами чуть ли не круглосуточно.

2. Телец

Чтобы привлечь внимание Тельца, очень важно сначала с ним подружиться. Телец ценит дружбу и доверие, и не будет заводить романтических отношений с девушкой, которая он еще не впустил в свое ближайшее окружение. После того как он вас узнает поближе, дружба может перерасти во что-то большее.

3. Близнецы

Близнецы ценят девушек, которые сами проявляют инициативу и этого не стесняются. Если вы сделаете первый шаг, вы несомненно привлечете их внимание. Затем этот знак может не на шутку вами заинтересоваться, а потом попросит, чтобы вы дали ему шанс.

4. Рак

Парни этого знака зодиака немного более отзывчивые, чем другие. Им нравится проводить время дома и расслабляться, а не идти на шумную вечеринку. Чтобы привлечь такого человека, предложите встретиться на его территории и посмотреть фильм.

5. Лев

Львы смелы, отважны и напористы. Этот знак находится в поисках партнерши, которая бы полюбила то, чем он занимается, и полностью поняла и приняла все его интересы. Если вы лидер в компании, будьте уверены, вы уже привлекли внимание Льва. Скоро он сделает шаг вам навстречу. Главное – не пытаться быть лучше и ярче него.

6. Дева

Этот знак любит модных, аккуратных и организованных девушек. Такие парни обращают внимание на стиль одежды и то, как девушка ведет себя в обществе. Если вы действительно хотите понравиться Деве, одевайтесь стильно и изящно, а также обращайте внимание на детали и аксессуары.

7. Весы

Хороший способ привлечь внимание Весов – это иметь общие интересы и делиться ими. Весы любят природу и обожают походы за город, они умеют находить красоту в естественных вещах. Поэтому, если такой парень заметит вашу любовь к прекрасному, вы ему наверняка понравитесь.

8. Скорпион

Чтобы Скорпион вас заметил, вы должны быть, или, по крайней мере, казаться независимой. Девушка, которая действует так, как будто ей не нужен мужчина, сведет Скорпиона с ума. В хорошем смысле. Он любит самостоятельность и независимость в сочетании с надежностью и уверенностью.

9. Стрелец

Стрельцы любят общительных барышень. Говорить много и о чем угодно – это отличный способ привлечь его внимание. Стрельцы – типичные экстраверты и могут общаться безостановочно. Если вы с ним заговорите, и ему понравится ваш стиль общения, то ваше знакомство непременно продолжится.

10. Козерог

Хороший способ заставить Козерога посмотреть в вашу сторону – это начать с ним интеллектуальный разговор. Козероги – серьезные люди и не любят праздную болтовню. Задавайте ему философские и глубокие вопросы, например, о смысле жизни или бренности существования. Чем больше вы заставляете его думать, тем больше он будет думать о вас.

11. Водолей

Водолеи обратят внимание на загадочных и таинственных леди. Если вы не станете раскрывать ему все свои карты, это заинтригует Водолея. Когда он практически ничего не знает о вас, то желание узнать будет будоражить его до тех пор, пока он не получит возможность узнать вас получше.

12. Рыбы

Рыбы – самый креативный знак зодиака. Они ценят искусство, будь то музыка или литература. Лучший способ привлечь внимание парня этого знака – найти правильную обстановку. Сходите с ним на концерт или в художественный музей. Он заметит вашу любовь к искусству и захочет поговорить об этом, и возможно, пригласит вас на еще одно свидание!

Текст: Flytothesky.ru