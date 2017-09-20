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7 признаков того, что вы вполне успешны в жизни (даже если вы так не думаете)

20.09.2017 16:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Слишком много людей измеряют свою успешность количеством денег или статусностью в обществе, однако истинный успех должен измеряться тем, насколько вы счастливы. Бесспорно, материальная обеспеченность может быть мерилом удачливости, но это не единственный пункт, который нужно учитывать. Если у вас есть нижеприведенные семь вещей, вы действительно счастливый человек, даже если вы сами так не считаете.

7 признаков того, что вы вполне успешны в жизни (даже если вы так не думаете)

1. Вы не отказались от своих мечтаний

Пусть даже вы еще не достигли всех своих целей, вы все равно продолжаете планировать и настойчиво продвигаетесь вперед. Успех не всегда определяется тем, насколько выполнены все ваши жизненные цели – иногда это просто означает их наличие и нежелание сдаваться. До тех пор, пока у вас есть мечта, и вы предпринимаете все шаги, чтобы её реализовать, у вас все отлично.

2. Вы живы и здоровы

Это, вероятно, самый важный показатель успеха. В жизни может быть множество крутых поворотов, взлетов и падений, и если вы когда-либо боролись с неудачами или депрессивными жизненными эпизодами, вы, скорее всего, поняли, как трудно продолжать удерживаться на плаву. Но если вы всякий раз выкарабкиваетесь после падения и все еще живы и здоровы, это определенно является причиной для радости. Поздравляем! Вы добились успеха.

3. Вы продолжаете совершенствовать себя, несмотря на все препятствия

Иногда люди чувствуют, что достигли какой-то определенной цели, а потому можно остановиться, расслабиться и перестать совершенствоваться. Увы, прекращать учиться и извлекать уроки из жизненных ситуаций ни в коем случае нельзя. Слишком часто в жизни, когда люди сосредотачиваются на своих неудачах, их цели становятся размытыми. Но если вы достаточно стойки и терпеливы, чтобы не останавливаться, когда все идет не так, вы уже настраиваете себя на успех. Неважно, сколько раз вы потерпели неудачу – десять или сто раз – пока вы продолжаете учиться, все у вас получится.

4. Вы любимы

Если у вас есть партнер (друг или родственник), который любит вас и искренне заботится, то вы счастливый и удачливый человек. Когда вы делитесь всеми взлетами и падениями с кем-то, кому вы дороги, вы не одиноки в этом мире. Любовь – это один из способов оценить ваш успех, и если вы её обрели, значит, вы на правильном пути.

5. Вы научились прощать

Когда вы постоянно таите на кого-то обиды, то это начнет разрушать вас изнутри. А если вы научились сложному искусству прощения, тогда ваша жизнь день ото дня становится все более светлой и успешной – ведь вы свободны от этого гнева. Учитесь прощать, и тогда вы сможете быстрее двигаться вперед и открывать двери для успеха и счастья. Прощение людей в первую очередь нужно вам, а не им.

6. У вас есть одежда и крыша над головой

Остановитесь и осмотритесь. Когда у вас есть жилье, еда в холодильнике и одежда на теле, разве можно сказать, что все у вас очень плохо. Иными словами, если вы сумели найти крышу над головой, нормально питаться и одеваться, тогда любые другие измерения успеха не имеют большого значения. Вы и так отлично научились руководить собственной жизнью.

7. Вы можете быть самим собой

Если вы можете быть самим собой и самовыражаться так, как хотите, тогда вы уже добились того уровня успешности, которого достигают далеко не все. Конечно, в мире есть и очень богатые люди, но они часто не могут и не умеют быть собой. А вы это можете! Это ли не успех?

Успех не всегда выражается в деньгах, материальных благах или «титулах». Он заключается в том, насколько вы преуспели как человек, и как вы движетесь по жизни и развиваетесь.7 признаков того, что вы вполне успешны в жизни (даже если вы так не думаете)

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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