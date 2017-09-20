7 признаков того, что вы вполне успешны в жизни (даже если вы так не думаете)

Слишком много людей измеряют свою успешность количеством денег или статусностью в обществе, однако истинный успех должен измеряться тем, насколько вы счастливы. Бесспорно, материальная обеспеченность может быть мерилом удачливости, но это не единственный пункт, который нужно учитывать. Если у вас есть нижеприведенные семь вещей, вы действительно счастливый человек, даже если вы сами так не считаете.





1. Вы не отказались от своих мечтаний

Пусть даже вы еще не достигли всех своих целей, вы все равно продолжаете планировать и настойчиво продвигаетесь вперед. Успех не всегда определяется тем, насколько выполнены все ваши жизненные цели – иногда это просто означает их наличие и нежелание сдаваться. До тех пор, пока у вас есть мечта, и вы предпринимаете все шаги, чтобы её реализовать, у вас все отлично.

2. Вы живы и здоровы

Это, вероятно, самый важный показатель успеха. В жизни может быть множество крутых поворотов, взлетов и падений, и если вы когда-либо боролись с неудачами или депрессивными жизненными эпизодами, вы, скорее всего, поняли, как трудно продолжать удерживаться на плаву. Но если вы всякий раз выкарабкиваетесь после падения и все еще живы и здоровы, это определенно является причиной для радости. Поздравляем! Вы добились успеха.

3. Вы продолжаете совершенствовать себя, несмотря на все препятствия

Иногда люди чувствуют, что достигли какой-то определенной цели, а потому можно остановиться, расслабиться и перестать совершенствоваться. Увы, прекращать учиться и извлекать уроки из жизненных ситуаций ни в коем случае нельзя. Слишком часто в жизни, когда люди сосредотачиваются на своих неудачах, их цели становятся размытыми. Но если вы достаточно стойки и терпеливы, чтобы не останавливаться, когда все идет не так, вы уже настраиваете себя на успех. Неважно, сколько раз вы потерпели неудачу – десять или сто раз – пока вы продолжаете учиться, все у вас получится.

4. Вы любимы

Если у вас есть партнер (друг или родственник), который любит вас и искренне заботится, то вы счастливый и удачливый человек. Когда вы делитесь всеми взлетами и падениями с кем-то, кому вы дороги, вы не одиноки в этом мире. Любовь – это один из способов оценить ваш успех, и если вы её обрели, значит, вы на правильном пути.

5. Вы научились прощать

Когда вы постоянно таите на кого-то обиды, то это начнет разрушать вас изнутри. А если вы научились сложному искусству прощения, тогда ваша жизнь день ото дня становится все более светлой и успешной – ведь вы свободны от этого гнева. Учитесь прощать, и тогда вы сможете быстрее двигаться вперед и открывать двери для успеха и счастья. Прощение людей в первую очередь нужно вам, а не им.

6. У вас есть одежда и крыша над головой

Остановитесь и осмотритесь. Когда у вас есть жилье, еда в холодильнике и одежда на теле, разве можно сказать, что все у вас очень плохо. Иными словами, если вы сумели найти крышу над головой, нормально питаться и одеваться, тогда любые другие измерения успеха не имеют большого значения. Вы и так отлично научились руководить собственной жизнью.

7. Вы можете быть самим собой

Если вы можете быть самим собой и самовыражаться так, как хотите, тогда вы уже добились того уровня успешности, которого достигают далеко не все. Конечно, в мире есть и очень богатые люди, но они часто не могут и не умеют быть собой. А вы это можете! Это ли не успех?

Успех не всегда выражается в деньгах, материальных благах или «титулах». Он заключается в том, насколько вы преуспели как человек, и как вы движетесь по жизни и развиваетесь.

Текст: Flytothesky.ru