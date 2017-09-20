Данная информация будет полезна как мужчинам, так и женщинам. Первые вооружаться знаниями, как распознать девушку легкого поведения. Для вторых же будет полезно знать, как не стоит себя вести, чтобы не посеять ненужные слухи. Итак, какие же признаки девушки без комплексов?





Сразу берет быка за рога

Женщин данного типажа можно сравнить с пикайперами-мужчинами. Так же, как и бабник не ходит вокруг да около, а сразу соблазняет жертву, так и негласная жрица любви начинает вешаться на мужчину при первом удобном поводе. Стоит остаться с нею наедине, она тут же заговорит о сексе, будет трогать интимные места мужчины и расстегивать пуговицы на одежде.

Если парень с ней еще не знаком, она без проблем подойдет к нему сама и познакомиться. Она не станет опускать глаза и краснеть. Девушка легкого поведения смотрит на мужчину уверенно и смело. Она может первой пригласить его провести вечер у него же дома. Такие барышни не смущаются, если их интимные сцены видит кто-то еще.

Девушки этого типа любят гулять одни, неспешно прохаживаясь парком в надежде подцепить дружка на один вечер. Если вы часто видите одну и ту же красавицу, которая одиноко сидит за барной стойкой и демонстративно курит, то имеете полное право заподозрить, что она та самая.

Ей не интересен конфетно-букетный период

Стремление к романтическим и чистым отношениям заложено в каждой женщине. Порядной девушке нужно время, чтобы узнать мужчину, и лишь затем она согласна доверить ему свое тело. Но барышня без комплексов вполне обходится без цветов и милых подарочков, а старомодные ужины при свечах наводят на нее скуку. Возможно, она и не настоящая ночная бабочка, а лишь потенциальная, но у нее все равно психология проститутки.

Вызывающая экстравагантная одежда

Откровенное платье с высоким разрезом может одеть любая девушка, если на это есть повод, например, яркая вечеринка или другое развлекательное мероприятие. Но в повседневной жизни порядная женщина предпочитает простоту и удобство. Девушка без комплексов одевается вызывающе всегда.

У нее постоянно вываливается грудь из низкого декольте, а вместо удобной обуви она носить огромные шпильки. Одежда подчеркивает все женские прелести. В гардеробе доминируют яркие цвета – красный, оранжевый, розовый. Это визуальные сигналы мужчинам, на которые те реагируют мгновенно.

Непристойное поведение и пошлое выражение лица

Девушкам этого типа приятно, когда их лапают незнакомые мужчины. Они не робеют от неприличных намеков, да и сами не прочь пошутить на тему интима. Барышня без комплексов не нуждается в красивых ухаживаниях и доказательствах чувств. Она ведет себя не женственно, а вульгарно. Любит материться и рассказывать «бородатые» анекдоты.

Нетрудно догадаться, что у этой барышни куча вредных привычек, да и вообще, с культурой она не дружит. У нее хищные коварные глаза, соблазнительный взгляд. Ее улыбка не однозначная. Она ярко красит губи и любит ими непристойно гримасничать.

Загар круглый год и «интимные» тату

Как правило, девушки легкого поведения следят за своим телом, регулярно посещают салоны красоты. Солярий – их излюбленное место. Даже понимая вред таких процедур, они не могут отказаться от красивого загара, ведь он – еще одно оружие для охоты на мужчин.

Согласитесь, порядочная девушка не будет делать наколки на груди, ягодицах или в зоне бикини. Подобное искусство интересует только женщин с пошлой натурой. Рисунки на теле могут иметь как агрессивный характер (звери, черепа), так и нести вполне невинный смысл (цветочки, бабочки).

Общаться с такими девушками всегда легко и просто. Они не создают проблем, не «напрягают» вопросами и претензиями. Однако любви и верности они дать не смогут.

Текст: Flytothesky.ru

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