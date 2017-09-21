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Месяц Мухаррам начался у мусульман

21.09.2017 09:42 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Месяц Мухаррам начался у мусульман мира 21 сентября. Этот месяц принято считать месяцем поклонения Аллаху и покаяния ему. Как и в ходе Раджаба, Зуль-каады и Зуль-хиджи, в дни Мухаррама запрещены войны и конфликты. А первый день этого месяца считается наступлением Нового года.

Какой год по исламскому календарю?

В 2017-м мусульмане мира отмечают приход 1439 года по своему календарю. К слову, дата наступления Нового года в исламе меняется, ведь календарь у мусульман, в отличие от григорианского, связан с лунным циклом, а не с солнечным. 

Месяц Мухаррам начался у мусульман
© Sputnik/ Мария Амелина
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У мусульман летоисчисление принято считать от Хиджры, которая, как считается, произошла 16 июля 622 года. В этот день пророк Мухаммед и первые мусульмане переселились из Мекки в Медину (Ясриб), что стало своеобразным началом "отсчета" для исповедующих ислам. Календарь у мусульман назван по этому событию — Хиджра.

Как мусульмане празднуют Новый год?

Наступление Ночи Хиджры, или исламского Нового года, у мусульман не принято отмечать по-особому — в отличие от подобных праздников у христиан и иудеев, приверженцы ислама не устраивают пиршеств, а проводят время в молитвах.

В мечетях мира в этот день принято читать проповеди о переезде пророка из Мекки в Медину. Верующим накануне праздника также стоит провести вечер в молитвах, чтобы просить Аллаха о благодати. Принято перед наступлением Хиджры поститься.

Традиции и запреты месяца Мухаррам

Первые десять дней нового года для мусульман считаются благословенными. Все хорошие начинания в эти дни должны иметь успех. Поэтому сразу после Хиджры принято играть свадьбы, строить дома и заниматься планами на жизнь. 

Месяц Мухаррам начался у мусульман
© Sputnik/ Анна Нефедова
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Впрочем, излишества в месяц Мухаррам быть не должно. Месяц необходимо провести в молитвах. Строго запрещены в первый месяц года войны и конфликты.

Рекомендуют в Мухаррам мусульманам и поститься — по такому же принципу, как и в ходе священного месяца Рамадана: воздерживаться от еды в светлое время суток и строго соблюдать все каноны.

Через десять дней, то есть 1 октября 2017 года, мусульмане отметят День Ашура. Принято считать, что именно в этот день Аллах сотворил мир.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый день месяца Мухаррам принято считать наступлением мусульманского Нового года - Дня хиджры.

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