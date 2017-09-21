|
Какие уроки из прошлых отношений выносят знаки зодиака?
21.09.2017 12:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы все совершаем ошибки, но заслуживаем того, чтобы быть счастливыми. Нужно помнить, что каждый человек имеет право на удачные отношения, но иногда они заходят в тупик, и люди расстаются. Ваши переживания и ошибки делают вас лучше и опытнее. Да, все заканчивается, когда два человека понимают, что они абсолютно разные. Астрология поможет вам понять, почему такое случается.
1. Овен
В ваших закончившихся отношениях вам было слишком скучно и однообразно. Вы, как знак огня, всегда должны находиться в движении и развитии. Вам необходим такой человек, который будет на одной волне с вами. Вы переживаете только о пресности и монотонности в прошлых отношениях.
2. Телец
Прошлые отношения дались Тельцу нелегко, потому что он выбрал не того человека. У Тельцов есть пагубная склонность к тому, чтобы ждать меньшего, чем они однозначно заслуживают. В итоге они заводят отношения с кем-то, кого им жаль, и кому нужна помощь, а это не срабатывает.
3. Близнецы
Вы очень сильно переусердствовали в прошлых отношениях с тем, чтобы скрыть свое реальное «я» от своего партнера. Любая пара должна поддерживать друг друга, сколь бы замкнутым или, напротив, отзывчивым является один из партнеров. Не скрывайте в будущем того, кем вы являетесь на самом деле.
4. Рак
Раки боятся потерять своих любимых из-за того, что те могут их бросить ради кого-нибудь получше. Чтобы ваши дальнейшие отношения были удачными, вам нужно будет научиться всего лишь одной вещи – доверию. Сядьте и поговорите, если вы сомневаетесь в своем партнере.
5. Лев
Львы думают, что их естественные чувства и эмоции заставляют их выглядеть слабыми, потому их отношения и разрушаются. В последующих союзах проявляйте больше чувств, не беспокойтесь, они не напугают вашу вторую половинку.
6. Дева
Девы ставят слишком высокую планку по отношению к своему партнеру. Вероятно, вы ждали, что ваш парень или девушка будет соответствовать героям из фильма или книги, но этого не случилось, и теперь вы недовольны. В последующих отношениях не ожидайте от второй половинки невозможного, и вы оба будете довольны и счастливы, потому что будете принимать друг друга такими, какие вы есть.
7. Весы
Вы слишком спешили в своих предыдущих отношениях. Ваш партнер хотел еще веселиться и гулять, а вы хотели чего-то серьезного. Такой расклад вещей всегда заставляет чувствовать человека загнанным в тупик. В дальнейшем не торопите события. Выясните для себя, нравится ли вам этот человек, и хочет ли он того же, чего и вы.
8. Скорпион
Вы в прошлом усиленно задвигали собой собственного партнера и оказывали большое психологическое и эмоциональное давление. Когда он ощущал себя излишне комфортно, вы, возможно, чувствовали себя странно. Научитесь себя сдерживать.
9. Стрелец
Стрельцы, вы требуете к себе чересчур много внимания. Вам необходим человек, умеющий всегда отвечать на ваши звонки после первого гудка. Поймите и примите, что ваша вторая половина должна иметь свое пространство и личное время. Чтобы иметь хорошие отношения в дальнейшем – найдите такого же человека, как вы сами.
10. Козерог
Вы не особо боитесь озвучить, что у вас в мыслях, даже если это может быть больно для вашего партнера. В последующих отношениях будьте более снисходительны. Вам нужен такой человек, который не принимает все близко к сердцу, и тогда вы будете с ним в гармонии.
11. Водолей
Водолеи уделяют много внимания себе и мало своей второй половине. Ваш бывший партнер ощущал себя очень одиноко. В дальнейшем постарайтесь проводить больше времени с любимым человеком и перестать быть индивидуалистом.
12. Рыбы
Вы слишком доверчивы к тем, кто доверия не должен заслуживать вообще. В дальнейшем постарайтесь узнать о человеке, как можно больше, чтобы не разочаровываться. Тогда вы построите счастливые и долгосрочные отношения.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы все совершаем ошибки, но заслуживаем того, чтобы быть счастливыми. Нужно помнить, что каждый человек имеет право на удачные отношения, но иногда они заходят в...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии