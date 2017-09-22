Какой из вас босс, судя по знаку зодиака: от более эффективного к менее эффективному

Некоторые люди рождаются лидерами, а некоторые – нет. Умеете ли вы идти на компромисс, быть логичным, а не эмоциональным, слышать подчиненных? Способны ли вы не стать бесчувственным роботом, управляемым деньгами? Плохой босс вызывает страх, хороший – доверие и уверенность. Плохой босс сделает виноватым вас, хороший – исправит ошибки. У каждого есть потенциал стать эффективным руководителем в правильной обстановке и с нужными людьми, но некоторые все же родились с большим количеством лидерских качеств. Давайте посмотрим по знакам зодиака, кто же из них является лучшим руководителем.





1. Овен

Овен родился, чтобы руководить. Он логичен, решителен и умеет помогать остальным эффективно работать. Овен может контролировать свои эмоции и делать продуманный выбор. Среди людей этого знака немало творческих и инновационных гениев. В целом, они могут быть не самыми душевными лидерами, но они очень продуктивны.

2. Дева

Девы руководят целенаправленно. Они обязательно учитывают человеческий фактор и не бывают холодными и расчетливыми. Вот за что с ними приятно работать – у них почти всегда есть какая-то большая цель, концепция или грандиозное видение. Хотя из-за врожденной осторожности Девы склонны всех переубеждать или чрезмерно беспокоиться о потенциальных рисках.

3. Стрелец

Стрельцы – отличные боссы, потому что наименее склонны к микроменеджменту. Они верят в креативность, самоанализ и идею, и их подчиненные очень эффективно работают. Они хотят, чтобы вы развивались, думали самостоятельно и были независимыми.

4. Весы

Весы – совершенно удивительные боссы. Они моральны, справедливы и им можно доверять. Весы любят людей, но предпочитают работать с теми, кто им нравятся. Они плохо реагируют на конфликтные ситуации и требуют взаимного уважения.

5. Телец

Тельцы – самые уважаемые, но наиболее специфичные боссы. Они зациклены на желании, чтобы все было так, как хотят они, и они склонны быть упрямыми и мелочными. Тем не менее, если вы отлично справляетесь с работой и являетесь ценным членом команды, босс-Телец будет максимально вас поощрять.

6. Близнецы

Боссы-Близнецы удивительны в своей многозадачности. Они хотят участвовать во всех аспектах своего бизнеса или компании. Близнецы активны и очень вовлечены во все процессы, однако, с другой стороны, это может легко превратиться в микроменеджмент, и тогда они могут стать чересчур эмоциональными и придирчивыми.

7. Рак

Раки – теплые и дружелюбные боссы. Они общительны, заботятся о вашем благополучии и хотят, чтобы все чувствовали себя на работе как дома. С ними действительно приятно работать, однако они могут быть чрезмерно чувствительными и капризными. Кроме того, они грешат отсутствием четкого направления. Раки лучше всего работают в команде, напрямую руководить людьми получается у них хуже.

8. Козерог

Козероги – хорошие и уверенные боссы, они не ждут от подчиненных нереального и сверхъестественного, не мучают их чересчур диковинными идеями и не загоняют в угол. Однако, когда дело доходит до инноваций, изменений правил игры или новых идей, этот знак может впасть в ступор. Кроме того, они жаждут одобрения окружающих, и это будет определять их решения больше, чем собственная интуиция.

9. Рыбы

Рыбы слишком эмоциональны, чувствительны и креативны, чтобы чувствовать себя комфортно и счастливо, руководя другими людьми. Они скорее потратили бы свое время на творческую деятельность, чем на игры в хорошего / плохого полицейского. Дело не в том, что Рыбы не способны управлять, они просто не обладают врожденными лидерскими навыками.

10. Лев

Лев является доминирующим боссом, и он не готов идти на компромисс. Этот знак пропускает критику мимо ушей, считая её непродуктивной. Под его начальством очень сложно работать: вы боитесь совершать ошибки и спорить с таким боссом. Лидерские замашки эгоистичного Льва скорее деструктивны, нежели продуктивны.

11. Скорпион

Со Скорпионами приятно сотрудничать, но не работать на них. Они не являются прирожденными лидерами и любят уничижительно относиться к подчиненным. Вдобавок к этому от Скорпиона исходит слишком много негативных эмоций. Он, например, способен обсуждать вас за глаза, если разочарован вами, как работником.

12. Водолей

Водолеи – наихудшие боссы зодиака, но парадокс в том, что у них самый большой потенциал для руководства. Они способны на новаторские идеи и концепции, и если им предоставят нужные инструменты, ресурсы и команду, Водолеи могут создать что-то новое и прорывное. Проблема в том, что их мышление кардинально отличается от мышления других людей, и им сложно донести до них свою точку зрения.

Текст: Flytothesky.ru