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Тест: Какая внешность будет у ваших детей?

22.09.2017 21:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Хотите знать, как будут выглядеть ваши дети? Мы подготовили тест, который ответит на этот волнующий вопрос. Разумеется, существует множество факторов, которые не поддаются подсчетам. Но общие черты лица вычислить возможно. Постарайтесь поточнее ответить на эти несколько вопросов о вашей внешности и предпочтениях, а мы расскажем кое-что интересное о будущем потомстве.Тест: Какая внешность будет у ваших детей?

 
 
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Хотите знать, как будут выглядеть ваши дети? Мы подготовили тест, который ответит на этот волнующий вопрос. Разумеется, существует множество факторов, которые не...

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