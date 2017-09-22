11 признаков вероятной пищевой непереносимости

Пищевая непереносимость – это затруднения при переваривании определенных продуктов, то есть это еда, которая вам «не подходит». Обратите внимание, что такая непереносимость не является пищевой аллергией.





«Неофициальное» правило различения аллергии и непереносимости: если симптомы мгновенные, это аллергия. В противном случае это непереносимость, влияющая на работу пищеварительной системы.

Наиболее распространенные продукты, вызывающие пищевую непереносимость, включают молочные продукты, бобовые или глютен.

1. Вы часто посещаете туалет

Основными симптомами пищевой непереносимости являются желудочно-кишечные проблемы: вздутие, диарея, метеоризм и боли в животе.

2. Вы испытываете приступы боли в мышцах или суставах

Половина всех пациентов с фибромиалгией говорят о такой симптоматике после употребления определенных продуктов. Вполне возможно, что именно они ухудшают состояние и вызывают мышечные и суставные боли.

3. Кофеин усугубляет ситуацию

Каждый человек перерабатывает кофеин по-разному. Прежде всего, он является стимулятором и возбуждает центральную нервную систему. Для людей с чувствительностью к кофеину это может закончиться проблемами с пищеварением, повышенному кровяному давлению, чрезмерному потоотделению и даже повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Головные боли или мигрень

Помимо проблем с пищеварением, головная боль и мигрень – это еще одни признаки пищевой непереносимости. Если у вас разболелась голова через пару часов после употребления определенных продуктов, можно с уверенностью сказать, что виновником является именно непереносимость.

5. Состояние усталости

Синдром хронической усталости (CFS) тоже может быть связан с пищей. Медицинские исследования говорят о том, что синдром может возникнуть или усугубиться в случае непереносимости глютена.

6. Продукты из пшеницы

Состояние непереносимости глютена (клейковины) встречается у 13 % людей. Симптомы обычно проявляются в нарушении пищеварения и других желудочно-кишечных проблемах.

7. Проблемы со щитовидной железой

Более 15 % людей с диагностированным гипотериозом, то есть слабой работой щитовидной железы, страдают от какой-либо пищевой непереносимости.

8. Молочные продукты

Более 65 % людей имеют непереносимость лактозы. Кстати, эта цифра превышает 90 % у людей восточноазиатского происхождения. Симптомы, вызванные непереносимостью лактозы, включают спазмы, боли в животе, чрезмерное потоотделение, диарею и рвоту.

9. Проблемы с кожей

Экзема, раздражение и воспаление кожи являются наиболее распространенным кожными состояниями, связанными с пищевой непереносимостью. Чаще всего продуктами-триггерами являются перец и помидоры.

10. Чеснок и лук

Чеснок и лук могут спровоцировать синдром раздраженного кишечника и прочие желудочно-кишечные расстройства. Будьте внимательны, поскольку оба эти продукта достаточно часто используются при приготовлении блюд.

11. Усиление симптомов артрита

Пациенты с ревматоидным артритом тоже часто говорят о своей чувствительности к определенным продуктам. Если вы почувствовали ухудшение своего состояния и грешите на какую-либо пищу, исключите её из рациона.

Текст: Flytothesky.ru