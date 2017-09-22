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Кто обитает на дне Марианской впадины?

22.09.2017 20:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вы считаете, что наша планета изучена вдоль и поперек, то спешим вас огорчить. Огромнейшую территорию Земли занимает именно океан. Для extys[ это невероятное поле для исследований. Даже обладая современным оборудованием, человеку пока еще не удалось добраться до многих труднодоступных мест, скрытых толщей воды. Однако попытки приоткрыть завесу тайны были. Не все они заканчивались успехом. КТО или ЧТО обитает на дне Марианской впадины? Ученые делают удивительные предположения…Кто обитает на дне Марианской впадины?

 
 
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