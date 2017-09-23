Судьбы старших детей: как выйти из роли должника и вернуть себе свободу?





Привычка быть обязанным

«Ты старший, значит, должен уступать младшему». «Ты пример, так веди себя соответственно!» «Ты умнее, тебе и отвечать». На протяжении всего детства старшему ребенку прививается огромное чувство ответственности и вины за все вокруг, потому что родители сами воспитывались в точно таких же условиях. Ну не принято в нашей культуре нанимать нянечек или гувернанток, а лишние руки в доме не помешают. Разве плохо приобщать старшенького к труду, пускай ему и всего 4 года?

Так проходит детство – с коляской вместо игры в догонялки, с помощью по математике младшей сестренке вместо свиданий под луной. Ребенок привыкает быть в семье опорой, роднится со статусом самого взрослого, всегда за все несущего ответственность, а главное, безотказного. И плевать, что «младшенькие» давно подросли, превратившись в 30-ти летних несамостоятельных лбов, взаимодействие с окружающим миром прописалось на подкорке: один всегда отдает, заботится, оберегает, другой – заказывает музыку и принимает. Так старший ребенок превращается в семейного спасателя, который переносит отработанную годами стратегию поведения в свою семью и бизнес. Но в какой-то момент сил не остается, ты ощущаешь себя загнанной лошадью, всегда и каждому что-то должной. А где она, эта благодарность? Доколе окружающие будут ездить на тебе, считая это нормой?

Хватит ходить в должниках!

Сколько можно врать себе о том, что вы самодостаточная личность, которая никому ничего не должна? Это ложь. Иначе ради кого тогда вы так упахиваетесь на работе, так стараетесь быть примером для подражания, чьи надежды так охотно стремитесь оправдать? Неужели свои? Чтобы лучше осознать, как глубоко вы встряли с этой повышенной ответственностью, предлагаем взять в руки листок и подробно описать, кому и чего вы должны. Например: «Я должен содержать маму, она со своей пенсией одна не справится. Должен помогать брату, он художник в свободном плавании, который ищет себя. Должен поддерживать жену, она мать моих детей…» И далее по списку.

Как только закончите, переходите во вторую колонку и пишите то, почему вы ничего им не должны. Например: «Брату стукнуло 28, он уже взрослый человек, который способен сам о себе позаботиться. У жены накоплены хорошие сбережения с моей помощью, она ездит отдыхать за границу за мой счет, пора умерить ее аппетиты…» Наконец, в третьей колонке наберитесь духу и напишите, как собираетесь изменить отношения со всеми этими людьми, которые от вас зависят. Естественно, привычки поддаются дрессировке не сразу, придется долго бороться с собой.

Жертвенный альтруизм

Поскольку желания старших детей часто приносятся в жертву интересам младших, они вырастают с ошибочным убеждением, что хотеть чего-то для себя нельзя, что твои желания вообще никого не интересуют. Так появляется комплекс жертвы, которая привыкла во всем себе отказывать, только бы кому-то было хорошо – детям, родителям, мужу. «Плевать, что я мечтала от таком пальто всю жизнь, лучше куплю на эти деньги подарки детям, как они обрадуются!»

Заботливый взрослый так печется о радостях других, что забывает о себе, обесценивает свои «хочу», а потом обижается, что никто этой жертвы не заметил. Получается, желая чего-то себе, они делают это для окружающих: покупают детям самые лучшие игрушки (которыми бы играли сами), устраивают супругам романтические вечера (о которых мечтали сами), бегут к подругам по первому вызову (потому что хотят к себе такого же отношения). Они надеются, что их забота будет высоко оценена, но этого не происходит. Ведь все, что они делают – они делают, учитывая исключительно свой вкус и свои желания. Они проецируют свои потребности на окружающих, не спрашивая других, нужны ли вообще эти старания в таком количестве?

Получает парадокс: горе-альтруисты уверены, что их используют, что они живут не для себя, а на деле они сами мало учитывают интересы окружающих. Ведь единственный способ почувствовать себя красивой – нарядить дочь, любимой – сказать «люблю» мужу. Но что при этом хочет тот самый муж или дочь? Они об этом не задумываются.

Как вернуть себя и свои желания?

Первый шаг – прекратить присваивать другим собственные потребности, занимаясь иллюзорной благотворительностью. Если вам хочется ходить на плаванье, глупо записывать туда сына, если мечтаете о красивом платье, глупо дарить его подруге, если хотите на море, глупо уговаривать поехать туда родителей. Делайте это сами. Для себя. Нужно осознать, наконец, где скрываются ваши желания, а где спрятаны желания родных, иногда между ними лежит огромная пропасть.

Второй шаг – начать интересоваться истинными потребностями окружающих. Прекратите делать для других то, что вам хочется сделать для себя, пора учиться слушать. Может быть, вы долгие 10 лет вкалывали, чтобы отправить ребенка жить и учиться за границу, а он тайно мечтал остаться дома. И зачем тогда были все эти жертвы? Может быть, вы пропускали уроки йоги, чтобы отвезти племянницу в музыкальную школу, которую она ненавидит. Но зачем вам обоим так мучиться?

Третий шаг – учиться уверено говорить о своих желаниях и просьбах. Не молчать, выжидая, когда близкие «сами догадаются». И не требовать, исходя пеной, потому что устали без нормального отношения. Но именно просить о том, чего бы хотелось. Неудобно? Тогда не жалуйтесь на «заботу», которую на вас проецируют, исходя из не ваших убеждений. Выходит масло масленое…

Будьте открытыми и вы удивитесь, когда впервые получите то, о чем мечтали. В этот момент вы и поймете, как сильно любимы на самом деле.

Текст: Flytothesky.ru