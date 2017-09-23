5 способов быстро справиться со стрессом

Стресс — бич нынешнего поколения. Неопределенность, сложные жизненные ситуации, конфликты и трудности в отношениях вкупе с хронической усталостью могут довести не только до нервного тика. И вот уже самая мелкая неприятность выбивает нас из колеи на весь день, начинается депрессия. Но так ведь нельзя жить постоянно!

Предлагаем 5 действенных способов, которые помогут оперативно справиться со стрессом и вернуть вам радость жизни.





Арт-терапия

Займитесь творчеством! Даже если у вас нет художественных или рукодельческих навыков, можно найти успокаивающее занятие по душе. Сейчас на полках книжных магазинов появилось множество так называемых «раскрасок для взрослых» — высоко детализированных рисунков, предназначенных для самостоятельного раскрашивания. Каждая фигура на страницах таких книг состоит из сотен частиц, которым вы вольны придать любые оттенки и задать получившейся картине определенное настроение. Такое занятие очень увлекает, отвлекает от мрачных мыслей и расслабляет. Мотивы тетрадей арт-терапии бывают самыми разными: животные, мифологические существа, симметричные мандалы, подводный мир, глубокий лес и так далее. Приобретите пару созвучных вашим предпочтениям экземпляров и в минуты упадка или волнения возьмите в руки цветные карандаши и фломастеры!

Физическая активность

Даже если стрессовые ситуации застают вас на рабочем месте, справиться с ними можно посредством физической активности. Если нет возможности выплеснуть лишние эмоции, побив грушу или тягая гантели на тренировке, то выйти на прогулку можно даже в обеденный перерыв. Постарайтесь абстрагироваться от мучающих вас мыслей, сменив обстановку. Выйдите в ближайший парк и подышите свежим воздухом. А небольшая кардионагрузка в виде пробежки позволит сбросить напряжение, и уже через 20 минут вы будете в норме!

Успокаивающая обстановка

Если в вашем распоряжении есть целый вечер, или хотя бы несколько часов наедине с собой, устройте себе сеанс релаксации. Приглушите свет, зажгите благовония: аромат эфирных масел в восточной аромалампе или сандаловых палочек уже сам по себе обладает успокаивающим действием и делает атмосферу в доме уютной и умиротворенной. Примите ванну, приготовьте чашку травяного чая с мелиссой (от кофе в таком случае лучше воздержаться). Проведите время за чтением или медитацией.

Глубокое дыхание

Если возможности посвятить успокаивающим ритуалам целый вечер нет, а взять себя в руки и привести в порядок нужно немедленно, на помощь придет очень простой способ. Всего лишь нужно начать глубоко и ровно дышать. На первый взгляд это малоэффективное занятие. Особенно когда вас обуревает гамма не самых приятных ощущений. Но стоит лишь начать, и уже на десятом размеренном вздохе вы почувствуете облегчение и ясность в голове. Глубокое дыхание – экстренная помощь при стрессе.

Наряду с такими несложными бытовыми способами справиться со стрессом, современная психология предлагает специальные приемы, помогающие обрести душевное равновесие за считанные минуты. Остановимся на двух из них:

Диссоциация

В стрессовой ситуации попробуйте… представить себя со стороны, как будто наблюдаете за собой в этом моменте времени. Рассмотрите себя и ответьте – как выглядит этот человек (вы со стороны)? Какие эмоции испытывает? А как вы относитесь к этому человеку прямо сейчас? Не торопитесь. Отвечайте себе осознанно. Это занятие на первое время отвлечет вас, а в результате даст трезво взглянуть на ситуацию со стороны. Если не хватает одного уровня «проекции», попробуйте посмотреть со стороны уже на первого «наблюдателя». Эта практика называется «диссоциация» — очень интересный опыт, позволяющий не только успокоиться, но и порой принять важные решения в нужный момент.

«На вкус и цвет»

Еще одно полезное упражнение, хотя и своеобразное, когда вы чувствуете нарастающую тревогу и беспокойство. Прислушайтесь к себе, к своему телу: попробуйте осознать, в какой части тела копится негативная энергия. Сосредоточьтесь и представьте, как бы она выглядела, если бы была видима и осязаема. Какого цвета, структуры ваше беспокойство? После этого мысленно отделите от своего тела эту негативную энергию. Положите этот предмет на пол. И представьте, как он меняется на глазах и превращается во что-то приятное глазу и душе: пушистое белое облако, яркую звездочку, что угодно, лишь бы вам было приятно забрать это к себе. Теперь так же мысленно возьмите получившееся у вас «чудо» в руки и верните в свое тело. Туда, откуда недавно достали депрессию и стресс. Вы сразу же почувствуете спокойствие и дурные мысли отпустят вас. Попробуйте — это на самом деле действует! И, к тому же, развивает воображение.

Подавленность, стресс и депрессия далеко не редкость в нашем мире, но не нужно давать им завладеть вашими эмоциями и настроением. Будьте здоровы и живите в гармонии с собой!

Текст: Flytothesky.ru