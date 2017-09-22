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15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить
23.09.2017 17:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
Случалось ли вам когда-нибудь поймать в кадр неимоверную ситуацию и получить редкий снимок?
На этих 15 фото вы увидите именно нечто невероятное, в которое сложно поверить. Скорее всего, фотографам сказочно
1. Птица присела на страницу о самой себе
2. Выглядит просто фантастически, не так ли?
3. В тот день везение явно было на стороне водителя
4. Нужная скорость, окружающая среда и момент снимка – и получилось великолепное фото
5. Татуировка действительно привлекает стрекоз
6. Бабочки тоже любят информацию о себе
7. Четверо посторонних людей в одинаковой одежде в одном кадре
8. Двойная радуга – сама по себе редкость. А тройная?
9. Нечаянное самоубийство с помощью кактуса
10. Удивительный момент велосипедной аварии, пойманный в кадр
11. Шансы на четыре желтка в одном яйце составляют 1 к 11 миллиардам
12. Платье этой леди отлично смотрится на фоне двух машин
13. Тут явно поработал ангел-хранитель
14. Три щенка и их пятнышки
15. Момент взрыва воздушного шарика
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Случалось ли вам когда-нибудь поймать в кадр неимоверную ситуацию и получить редкий снимок? На этих 15 фото вы увидите именно нечто невероятное, в которое сложно...
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