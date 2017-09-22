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15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

23.09.2017 17:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Случалось ли вам когда-нибудь поймать в кадр неимоверную ситуацию и получить редкий снимок?

На этих 15 фото вы увидите именно нечто невероятное, в которое сложно поверить. Скорее всего, фотографам сказочно повезло оказаться в нужном месте, в нужное время.

1. Птица присела на страницу о самой себе

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

2. Выглядит просто фантастически, не так ли?

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

3. В тот день везение явно было на стороне водителя

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

4. Нужная скорость, окружающая среда и момент снимка – и получилось великолепное фото

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

5. Татуировка действительно привлекает стрекоз

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

6. Бабочки тоже любят информацию о себе

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

7. Четверо посторонних людей в одинаковой одежде в одном кадре

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

8. Двойная радуга – сама по себе редкость. А тройная?

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

9. Нечаянное самоубийство с помощью кактуса

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

10. Удивительный момент велосипедной аварии, пойманный в кадр

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

11. Шансы на четыре желтка в одном яйце составляют 1 к 11 миллиардам

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

12. Платье этой леди отлично смотрится на фоне двух машин

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

13. Тут явно поработал ангел-хранитель

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

14. Три щенка и их пятнышки

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

15. Момент взрыва воздушного шарика

15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

Текст: Flytothesky.ru15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

 
 
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Случалось ли вам когда-нибудь поймать в кадр неимоверную ситуацию и получить редкий снимок? На этих 15 фото вы увидите именно нечто невероятное, в которое сложно...

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