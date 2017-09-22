15 неимоверных кадров, в которые сложно поверить

Случалось ли вам когда-нибудь поймать в кадр неимоверную ситуацию и получить редкий снимок?

На этих 15 фото вы увидите именно нечто невероятное, в которое сложно поверить. Скорее всего, фотографам сказочно повезло оказаться в нужном месте, в нужное время.

1. Птица присела на страницу о самой себе





2. Выглядит просто фантастически, не так ли?





3. В тот день везение явно было на стороне водителя





4. Нужная скорость, окружающая среда и момент снимка – и получилось великолепное фото





5. Татуировка действительно привлекает стрекоз





6. Бабочки тоже любят информацию о себе





7. Четверо посторонних людей в одинаковой одежде в одном кадре





8. Двойная радуга – сама по себе редкость. А тройная?





9. Нечаянное самоубийство с помощью кактуса





10. Удивительный момент велосипедной аварии, пойманный в кадр





11. Шансы на четыре желтка в одном яйце составляют 1 к 11 миллиардам





12. Платье этой леди отлично смотрится на фоне двух машин





13. Тут явно поработал ангел-хранитель





14. Три щенка и их пятнышки





15. Момент взрыва воздушного шарика





Текст: Flytothesky.ru