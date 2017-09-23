5 привычек людей, которым безразлично, что о них думают другие

Наверняка вы неоднократно выслушивали комментарии и «добрые» советы окружающих людей по поводу каждого аспекта вашей жизни: о стрижке, воспитании детей, стиле одежды, выборе покупок и так далее. Согласитесь, такие ремарки настигают нас повсюду и от кого угодно: от друзей, соседей, родственников, коллег. Как вы на это реагируете? Раздражает ли вас это, или вам откровенно наплевать, что думают о вас другие?





Вот некоторые привычки и образ мышления тех людей, которые действительно мало заботятся о том, что делают, думают и говорят о них со стороны. И они, кстати, весьма полезны!

1. Они сосредоточены исключительно на своей жизни

Если вы не будете отслеживать мнение других людей в социальных сетях, вам станет гораздо легче и проще жить. Зачем вам лишняя и ненужная информация? Потому смело от них отписывайтесь. Забудьте о них. Сосредоточьтесь на своей работе, финансах, досуге, семье или здоровье. Ваша собственная жизнь – это единственное, что имеет значение, и единственное, что вы можете сами контролировать.

2. Они не принимают многие вещи лично

Не принимать что-либо лично – это волшебный лайфхак. Что бы не происходило вокруг вас, не берите это в голову. Другим людям на самом деле плевать на вас, и они обеспокоены только собой, а не вами. Поэтому, если кто-то намеренно грубит вам или говорит неприятные вещи, это просто отражение того, как он себя чувствует в этот момент. Подумайте об этом: вы когда-нибудь цепляетесь к постороннему человеку, когда у вас все идет хорошо? Вряд ли. Так что поведение других людей не имеет к вам никакого отношения.

3. Они не загружают свой мозг, бесконечно анализируя разговоры

Расшифровка и анализ того, что говорят и делают другие люди, – это не ваша забота, вы же не работаете в спецслужбах. Мало того, слишком долгие рефлексии над чужими словами отвлекают вас от вашей жизни и нередко портят настроение. Поверьте, есть много других интересных (забавных, приятных) вещей, о которых можно поговорить и подумать!

4. Они умеют стряхнуть с себя лишнее

Чем больше внимания мы уделяем сторонним мнения, тем больше их становится, поскольку они имеют тенденцию нарастать как снежный ком. Поэтому, если вас что-то расстраивает, просто стряхните это как ненужный мусор. Посмотрите комедию, пообщайтесь с позитивным и оптимистичным товарищем или сделайте кому-либо маленький подарок-сюрприз. Когда вы избавляетесь от внешнего негатива, сосредоточившись на чем-то приятном, вам станет намного легче.

5. Они умеют не слушать, не обращать внимания и не реагировать

Если вы станете полностью невосприимчивы к склокам, разногласиям, сплетням и конфликтам, вы будете очень счастливым и свободным человеком. Поменяйте свои «настройки» и отключитесь от приема столь неприятной информации. Сделайте свой слух и внимание избирательными.

Естественно мы все хотим быть любимыми и добиваться одобрения. Но вам совершенно не нужно заботиться (или даже знать!) о том, что другие люди думают о вас. Пусть они идут дальше по своей жизни и по своей полосе движения, не пересекаясь с вами.

Текст: Flytothesky.ru