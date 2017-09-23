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Тест: Мы знаем ваш самый большой страх!
23.09.2017 19:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
У каждого человека есть страхи. Если вам кто-то скажет, что он ничего не боится, то это самая большая ложь. Единственная разница между людьми в том, что кто-то борется со своими тараканами в голове, а кто-то уже давно сдался. Чего вы больше всего боитесь? Давайте посмотрим, какие изображения раскрывают ваши реальные страхи в жизни.
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У каждого человека есть страхи. Если вам кто-то скажет, что он ничего не боится, то это самая большая ложь. Единственная разница между людьми в том, что кто-то борется...
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