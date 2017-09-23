У каждого человека есть страхи. Если вам кто-то скажет, что он ничего не боится, то это самая большая ложь. Единственная разница между людьми в том, что кто-то борется со своими тараканами в голове, а кто-то уже давно сдался. Чего вы больше всего боитесь? Давайте посмотрим, какие изображения раскрывают ваши реальные страхи в жизни.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Мы знаем ваш самый большой страх! У каждого человека есть страхи. Если вам кто-то скажет, что он ничего не боится, то это самая большая ложь. Единственная разница между людьми в том, что кто-то борется...