Насколько вы можете доверять каждому знаку зодиака?

Для большинства людей доверие является основой успешных отношений. Каждый хочет быть уверен, что его не предадут и придут на помощь в трудный момент. Мы хотим делиться своим личным и своими переживаниями с теми, кто это поймет. Итак, кому из знаков Зодиака можно доверять, а с кем надо быть осторожней?





1. Овен

Его словам можно верить, так как Овен всегда говорит правду. Однако этой правдой, даже не задумываясь, он запросто может ранить ваши чувства, так что будьте осторожны. Доверяя ему, можно открыть для себя много новых вещей, которые раньше казались невозможными или даже неприемлемыми. Кроме того, этот знак еще очень умеет мотивировать.

2. Телец

Ему можно доверять, так как он тщательно взвешивает свои решения, проводит анализ и просчитывает все, что может пойти не так. Очень надежный и обстоятельный Телец не начнет какое-либо дело, не обдумав все хорошо, и приняв решение, не остановится на полпути.

3. Близнецы

Вы можете доверять острому уму и бдительности Близнецов, они весьма наблюдательны и благодаря этому редко становятся жертвой мошенников или манипуляторов. Близнецы очень дорожат доверием других людей и стараются делать все, чтобы его не потерять.

4. Рак

Этот знак славится своей развитой интуицией, заботой и верностью. Рак старается сохранять и поддерживать взаимное доверие, так как знает, какую боль приносит предательство. Он приходит на помощь в нужное время, и ему можно доверять не только секреты, но и свое сердце.

5. Лев

Лев всегда открыт другим людям и не скрывает ни своей точки зрения, ни своих недостатков. Он верен, дружелюбен и неизменно придет на выручку. Этому знаку практически никогда не свойственно предательство. Он прямолинеен и всегда подкупает своим обаянием и легкостью отношения к жизни.

6. Дева

Девы очень надежны и практичны, на них можно положиться в любой ситуации. Они стараются наладить вашу жизнь в тех областях, где необходимы их совет и помощь. Будьте уверены, что они не выдадут ваши секреты и будут всегда рядом, когда нужна их поддержка.

7. Весы

У Весов до неприличия развито чувство справедливости. Они стараются не ранить людей и очень дипломатичны. Этот знак редко подводит и уж точно никогда не предает, так он сам не желает, чтобы когда-нибудь так же поступили и с ним.

8. Скорпион

Скорпионы терпеть не могут, когда кто-то пользуется их доверием, поэтому они стараются поступать с другими людьми исключительно по справедливости, хотя порой и жестоко. Этот знак страстен и будет вам надежной опорой, но до тех пор, пока не почувствует предательства, неверности или неискренности с вашей стороны.

9. Стрелец

Еще один зодиакальный знак, который не скрывает своих мыслей и не любит двуличия. Ему можно доверять секреты, но не ожидайте, что отношения когда-то станут для него приоритетом, и он будет вести размеренную жизнь. Это не означает, что вы ему безразличны, он просто сам по себе легкомысленный и ветреный.

10. Козерог

Самый надёжный из всех знаков это честный и трудолюбивый Козерог. Если вы рассказали ему о своем личном или попросили о чем-то, он сделает все, чтобы оправдать ваше доверие. Терпение и мудрость Козерога – хорошая основа для взаимоотношений.

11. Водолей

Водолеям можно доверять в плане их рациональности и умению не терять голову под воздействием эмоций. Этот знак неизменно поддержит вас в трудной ситуации. И что в Водолее особенно ценно: он легко принимает недостатки других людей.

12. Рыбы

Рыбы надежны в основном благодаря своим личным качествам: они сострадательны и неимоверны добры. У них безумно развита интуиция, потому они подсознательно ощущают, что вам нужно, причем еще раньше, чем вы сами узнаете об этом. Они очень лояльны, чрезмерно привязаны к близким и моментально придут на помощь в нужный момент.

Текст: Flytothesky.ru