Что цвет языка может рассказать о вашем здоровье?

Скажите «А-а-а!» Во время осмотра врачи всегда смотрят на ваши миндалины и язык. Возможно, вы заметили, что эта процедура не занимает слишком много времени, обычно несколько секунд. Дело в том, что по состоянию вашего языка можно многое определить буквально с первого взгляда.





Язык на самом деле важен для нашего организма. Без него мы не могли бы есть, пить, жевать, ощущать вкус или говорить. А что он может поведать о вашем здоровье? Как оказывается, довольно много. Прежде всего у языка нет кожи как таковой. Он покрыт розовой, влажной тканью (слизистой оболочкой), которая вместе с кровеносными сосудами придает языку красно-розовый цвет. Вот именно цвет и может выдать самую ценную информацию.

Нездоровый цвет языка

— Черный

— Синий

— Ярко-красный

— Фиолетовый

— Белый

— Желтый

1. Белый язык

Белесый язык – наиболее распространенный тип, и он зачастую связан с плохой гигиеной полости рта. В других случаях это признак следующих состояний:

— Язвы: видимые беловатые или желтоватые поражения языка. Хотя они и болезненные, но обычно довольно безвредные.

— Лейкоплакия: раздражение языка, вызванное, например, жеванием табака. В этом случае на кончике языка или внутренних поверхностях щек появляются беловато-серые пятна.

— Молочница (кандидоз): дрожжевые бактерии Candida albicans образуют белые пятна на поверхности языка. Они появляются чаще всего на фоне слабой иммунной системы.

2. Черный язык

Иногда язык кажется черноватым из-за удлинения языковых сосочков или небольших бугров на его поверхности. Чернота может быть также вызвана некоторыми лекарствами, средствами для полоскания рта, отсутствием гигиены полости рта или курением.

3. Синий язык

Язык, который выглядит синюшным, свидетельствует о необходимости медицинской помощи. Как и в случае с другими частями тела, синюшность указывает на нарушения в кровообращении. Кроме того, синий язык нередко является признаком цианоза.

4. Ярко-красный язык

Такой цвет может быть связан с глосситом (воспалением языка) или же свидетельствовать о дефиците питательных веществ: нехватке фолиевой кислоты и витамина B12. Более серьезные состояния включают пурпурную лихорадку, вызываемую стрептококком. Она сопровождается температурой и сыпью на языке.

5. Фиолетовый язык

Фиолетовый оттенок языка появляется в случае нехватки питательных веществ (витамина В2 (рибофлавина)). Или же это предвестник дальнейшей синюшности языка, то есть проблем с кровообращением.

6. Желтый язык

Желтизна может со временем превратиться в черный оттенок. Либо же желтый язык является симптомом желтухи из-за высокого уровня билирубина.

При чистке зубов обязательно проверяйте состояние языка и не игнорируйте его очищение. Кроме того, обращайте внимание на любые бугорки, повреждения или другие подозрительные образования. Состояния, которые не проходят в течение двух недель, требуют обязательной консультации с врачом.

Текст: Flytothesky.ru