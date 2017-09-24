Самые юморные и весёлые знаки зодиака: от большей степени к меньшей

Без смеха было бы тяжело прожить. Мы смеемся по разным причинам, и чувство юмора зависит от нашего восприятия, способа мышления, переживаний и прожитого опыта. Этот рейтинг подскажет, кто из зодиакальных знаков сам отличается отменным чувством юмора, а кто просто наслаждается смешными шутками окружающих.





1. Весы

Они любят смешить людей и взамен получают позитивную энергию, а ради этого они способны делать и более неимоверные вещи. Впрочем, это их не смущает, главное, чтобы окружающие смеялись. Весы – один из самых общительных знаков зодиака, потому и в юморе они на первом месте.

2. Стрелец

Стрелец любит рассказывать смешные истории, причем он так умело их приукрашивает, что даже обычная ситуация кажется сценой из комедии. На вечеринке или в компании он будет рассказывать анекдоты до тех пор, пока аудитория не упадет от смеха.

3. Близнецы

Близнецы любят юмор и частенько подшучивают по-доброму над людьми. Фактически этот знак дипломатично учит окружающих смеяться над собой и видеть свои недостатки. Будьте уверены, что Близнецы не промолчат, если вы попадете в какую-то юморную ситуацию.

4. Скорпион

Если вы плохо знакомы со Скорпионом, то его юмор вам может показаться жестким. При последующем общении вы не сможете удержаться от смеха, хотя юмор по-прежнему будет агрессивен. Он не судит ситуацию или людей, он просто честно озвучивает свой взгляд на вещи. А еще Скорпион – самый большой поклонник черного юмора.

5. Дева

Дева – королева сарказма. Все, что происходит вокруг нее либо с ней, она высмеивает и использует для того, чтобы заставить людей саркастически улыбаться и реагировать. Деве безразлично, что сейчас о ней подумают, такое поведение просто помогает ей пережить неприятные ситуации с наименьшим стрессом.

6. Овен

Юмор у Овна прямой и часто выражается жестами, языком тела и неприличными анекдотами. Этот знак предпочитает веселые действия, натуралистические шутки – и, как ни странно, людям нравится такие дурачества Овна.

7. Лев

Львы обладают чувством юмора, но иногда заходят слишком далеко в желании быть смешнее, чем они есть. Они пытаются рассказать много подробностей, чтобы сделать историю сочнее, но лучше смеяться над чьим-то чужим юмором, чем пытаться не всегда удачно создать свой.

8. Рыбы

Рыбы любят рассказывать длинные истории и увлекаются… Аудитория теряет интерес, теряется в пространстве и засыпает. Лучше вовремя остановиться, чем продолжать рассказ, пытаясь безуспешно рассмешить окружающих.

9. Телец

Юмор Тельца пассивный и до отвращения приличный. Сами они предпочитают смеяться над чужими шутками, нежели шутить самостоятельно. Тельцы вполне могут быть смешными и забавными в дружеской беседе, особенно когда их внимательно слушают.

10. Рак

Юмор Рака направлен на уничижение окружающих. Он чувствует себя смешным тогда, когда другие находят его юмор слишком двусмысленным. При всей чувствительности и эмоциональности этого знака ему стоит попытаться шутить полегче и быть более тактичным.

11. Козерог

Чаще всего на лице Козерога не отражаются эмоции, и людям кажется, что их вообще неимоверно сложно рассмешить. Этому знаку можно посоветовать одно: находите смешное в жизни и научитесь смеяться над собой – это разрушит барьер между вами и людьми.

12. Водолей

Водолеи часто замкнуты, отстранены от людей и усиленно скрывают свои эмоции и чувства. На заметку людям этого знака: попытайтесь не воспринимать все так серьезно, откройтесь и улыбнитесь миру, и вы найдете много забавного вокруг.

Текст: Flytothesky.ru