|
Почему коты и кошки любят царапать мебель?
24.09.2017 17:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если только вы не страдаете аллергией, то кошка в доме – это масса преимуществ для здоровья. Кошачий друг поддерживает вас в скорби, умеет искренне общаться и снижает уровень беспокойства и тревожности.
Но у кошачьих может быть
Конечно, нет. Специалисты по кошачьему поведению утверждают, что ваш питомец просто может посылать сигнал во внешний мир, что это место принадлежит ему. Царапины – это визуальное доказательство и маркер запаха. На кошачьих лапках есть специальные железы, и оставленный «аромат» как бы говорит окружающим животным о том, что мебель принадлежит именно вашей Мурке. Считайте, что это своеобразный документ о владении собственностью.
Кроме того, коты и кошки усиленно царапают поверхности, чтобы «почистить ноготки». Так они удаляют отмершие клетки с когтей, чтобы их коготки могли беспрепятственно расти дальше. А еще они так разминают мышцы спинки, поскольку спят по 16 часов в день.
Если вы хотите отучить кота или кошку от такого поведения, просто купите когтеточку. Это приспособление не должно быть оббито ковровым покрытием, так кошка может запутаться когтями. И когтеточка должна быть достаточно высокой, чтобы животное с удовольствием потягивалось на всю длину тела. Поставьте её рядом с мебелью, чтобы ваш пушистик почувствовал разницу. Качественная когтеточка в любом случае стоит гораздо дешевле, чем новый шкаф или диван.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если только вы не страдаете аллергией, то кошка в доме – это масса преимуществ для здоровья. Кошачий друг поддерживает вас в скорби, умеет искренне общаться и...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии