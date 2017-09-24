Почему коты и кошки любят царапать мебель?

Если только вы не страдаете аллергией, то кошка в доме – это масса преимуществ для здоровья. Кошачий друг поддерживает вас в скорби, умеет искренне общаться и снижает уровень беспокойства и тревожности.





Но у кошачьих может быть определенная страсть к вашей мебели. А точнее, к её разрушению. Как бы вам не была дорога ваша гостиная, кошке на это наплевать. Этот нарушитель порядка обязательно поднимет на мебель лапу. Неужели они делают это из вредности, злобы или мести?

Конечно, нет. Специалисты по кошачьему поведению утверждают, что ваш питомец просто может посылать сигнал во внешний мир, что это место принадлежит ему. Царапины – это визуальное доказательство и маркер запаха. На кошачьих лапках есть специальные железы, и оставленный «аромат» как бы говорит окружающим животным о том, что мебель принадлежит именно вашей Мурке. Считайте, что это своеобразный документ о владении собственностью.

Кроме того, коты и кошки усиленно царапают поверхности, чтобы «почистить ноготки». Так они удаляют отмершие клетки с когтей, чтобы их коготки могли беспрепятственно расти дальше. А еще они так разминают мышцы спинки, поскольку спят по 16 часов в день.

Если вы хотите отучить кота или кошку от такого поведения, просто купите когтеточку. Это приспособление не должно быть оббито ковровым покрытием, так кошка может запутаться когтями. И когтеточка должна быть достаточно высокой, чтобы животное с удовольствием потягивалось на всю длину тела. Поставьте её рядом с мебелью, чтобы ваш пушистик почувствовал разницу. Качественная когтеточка в любом случае стоит гораздо дешевле, чем новый шкаф или диван.

Текст: Flytothesky.ru