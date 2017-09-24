5 поведенческих моделей, которые не присущи уверенным в себе людям

Не путайте уверенность в себе с эгоизмом и высокомерием. Настоящая уверенность – это когда люди верят в себя и свои способности без бравады и напыщенности. И они никогда не демонстрируют определенные поведенческие модели – они им просто не присущи. Иными словами, у уверенных людей есть свой собственный кодекс поведения, который является основой их развития и прогресса. Чего же они не делают?





1. Они не требуют внимания к своей персоне

Обычно люди тянутся к тем, кто позитивен и энергичен. Уверенные люди подсознательно знают об этом, а потому они не требуют и не привлекают к себе внимания всеми возможными способами. Они обычно получают его вполне заслуженно. Мало того, любое внимание к своей персоне уверенный в себе человек перенаправляет к тем, кто помогал ему на его пути (коллеги, руководители, семья). Он получает удовольствие не от признания своей центральной роли в чем-либо, а от чувства собственного достоинства и высокой самооценки.

2. Они не оправдываются

Слишком много людей привыкли постоянно оправдываться. Означает ли это, что они плохие и неуверенные? Нет. Они неудачники? Тоже нет. Просто им необходимо научиться принимать ответственность. Если вы уверены в себе, в своих способностях и внутренней силе, у вас просто нет никакой нужды постоянно извиняться и находить поводы и предлоги для оправдания своих действий.

3. Они не избегают конфликтов

Конфликты мало кто любит. Особенно их стараются избегать типичные интроверты. Но дело в том, что конфликтные ситуации и разногласия – это часть жизни. Уверенные люди не боятся конфликтов, они не считают, что нужно прятать голову в песок или закрывать на такие ситуации глаза, они предпочитают ими управлять и направлять, причем очень эффективно и продуктивно.

4. Они не ищут восхищения

Есть такой тип людей, который всегда нуждается в регулярном одобрении, признании или похвале. Иногда общение с ними вызывает вполне закономерное раздражение. Они буквально заглядывают вам в глаза, вопрошая: «Ну я же хороший, да? Похвалите меня». Уверенным людям такое поведение абсолютно не присуще. Во всяком случае, они активно избегают быть «выдающимися». У уверенных людей есть то, что называется в психологии «внутренним локусом контроля», который подчеркивает их самоэффективность и ощущение собственного влияния на события.

5. Они не знают, что такое прокрастинация

Кстати, прокрастинация присуща очень многим людям. И это мудреное слово всего-навсего означает, что вы любите затягивать дела и активно откладывать все на потом в стиле «я подумаю об этом завтра». Это очень типичная модель поведения. Уверенные люди этого не делают. У них просто гораздо меньше страхов – страхов изменений, неудач или даже успеха – чем у других. Все, о чем мы все должны время от времени напоминать себе: не бывает «правильного времени», «правильного пути» или «правильного обстоятельства». Единственное, что имеет значение – это сейчас. И именно этим «сейчас» и нужно пользоваться.

Текст: Flytothesky.ru