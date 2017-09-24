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На этой свалке спрятался кот. Сможете его найти?

24.09.2017 20:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Давайте с вами потренируем внимательность. На этой картинке изображена самая обычная свалка. Автор снимка опубликовал его в Facebook с вопросом к друзьям: «А вы видите тут котика?». Хороший вопрос и интересная головоломка для ваших глаз. Приступайте!На этой свалке спрятался кот. Сможете его найти?

На этой свалке спрятался кот. Сможете его найти?

 
 
 
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Давайте с вами потренируем внимательность. На этой картинке изображена самая обычная свалка. Автор снимка опубликовал его в Facebook с вопросом к друзьям: «А вы...

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