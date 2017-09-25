Насколько каждый знак зодиака умеет учиться на своих ошибках: от большей степени к меньшей

В мире нет абсолютно одинаковых людей, но общим является в нас то, что все мы допускаем ошибки. Ошибка может произойти на работе: например, вы неправильно сделали отчет или испортили заказ. Вы можете промахнуться в отношениях, выбрав «не своего» человека. Независимо от того, насколько велика или мала ошибка, единственное, что имеет значение – это то, как мы на них учимся. Какую пользу каждый знак зодиака может извлекать из таких жизненных уроков?





1. Дева

Девы будут упорно учиться на своих ошибках, потому что они всегда и все детализируют, анализируют и разбирают по молекулам. Этот знак постоянно задается вопросом, как, почему и когда возник сбой. После всех размышлений Дева, скорее всего, сделает правильные выводы о том, как избегать подобных промахов.

2. Козерог

Козероги устанавливают для себя весьма высокие стандарты, в результате чего они неизбежно совершают ошибки. Но этот знак самокритичен и честен перед собой, потому безоговорочно признает свою вину. Козероги будут работать над исправлением своих промахов или над тем, что заставило их совершить.

3. Рыбы

Рыбы – один из самых бескорыстных знаков зодиака. Если они чувствуют, что ими была допущена ошибка, и это повлияло на других людей, они будут всеми силами стараться загладить и исправить эту оплошность, поэтому этот знак умеет делать выводы, извлекать уроки и избегать ошибок в дальнейшем.

4. Весы

Весы – знак равновесия, которому нужен мир и гармония любой ценой. Когда они ошибаются, они чувствуют себя неловко, а потому краснеют, смущаются, а потом, сцепив зубы, учатся на своих ошибках. Весы не остановятся, пока не почувствуют, что все загладили и исправили.

5. Близнецы

А вот Близнецы не привыкли учиться на своих неудачах, поскольку являются абсолютно непредсказуемыми людьми. Хотя надо отдать им должное: они периодически склонны задумываться над собственным поведением. Этот факт заставляет их поразмышлять над тем, что они натворили и как это исправить.

6. Рак

Раки слишком привязаны к людям и окружающим их вещам. Ошибки и промахи этого знака влияют на его моральное самочувствие и способность работать. Чтобы вырваться из такого эмоционального хаоса, Рак станет долго обдумывать то, что он сделал не так, и постарается больше никогда не допустить подобного.

7. Овен

Когда дело доходит до изучения промахов и неудач, Овен может повести себя двояко. С одной стороны, этот знак очень упрям и верит, что его действия всегда оправданы и справедливы. С другой стороны, Овен является разумным и рациональным человеком, поэтому он вполне способен выяснить, почему и как он допустил ошибку.

8. Телец

Телец безумно, непредсказуемо и нелогично упрям – и это его основная беда. Сначала он никогда и ни за что не признает ошибку и будет оправдываться или обороняться. Но немного времени и усилий, и в конечном итоге этот знак поймет, в чем ему надо исправляться.

9. Водолей

Водолей не любит никаких эмоциональных или очень глубоких разговоров. Если он почувствует, что на него обрушивается слишком много претензий или ответственности за содеянное, он будет пытаться убежать и спрятаться, а не пытаться выяснить, почему и в чем он допустил ошибку. Он предпочитает закрыть глаза и не видеть её.

10. Стрелец

Стрелец, как правило, больше думает о себе. Он импульсивен и нетерпелив, поэтому у него нет ни времени, ни желания анализировать им допущенные ошибки. Этот знак любит свою свободу, и если ей что-то угрожает, он за себя не ручается. Из-за этого он наделает тех же самых ошибок еще немало раз, прежде чем осознает, насколько это плохо.

11. Скорпион

Скорпиону свойственны слишком сильные эмоции. Он ревнив, мрачен, скрытен и не всегда способен отбросить свои чувства при совершении ошибок. Ему в целом не так уж и трудно учиться на своих промахах, но это может произойти только в том случае, если он сам захочет восстановить справедливость.

12. Лев

Лев всегда полон самомнения и упрямства. Он не будет слушать какие-либо советы от другого человека, даже если в глубине души знает, что его собеседник прав. Льву неимоверно сложно признать, что он не идеален, а потому и на своих ошибках он учиться не желает, считая, что царственной особе это не нужно.

Текст: Flytothesky.ru