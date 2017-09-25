10 сложных действий, которые нужно начать делать для самого себя

То, что мы делаем каждый день, определяет нас самих! Сегодняшний прогресс – это результат вчерашнего усилия, каким бы маленьким оно не было. И это вопрос самодисциплины, ведь мы так привычно любим откладывать сложные действия на завтра. Если вы не измените эту привычку, трудные действия, которых вы избегаете, вскорости могут смениться трудными временами.





С чего начать – спросите вы?

1. Избавьтесь от ненужных идеалов. – Когда вам в голову приходит мысль, спросите себя, помогает ли она вам расти или она вас сдерживает. Отпустите то, что вам не служит. Откажитесь от какой-либо навязчивой эмоциональной привязанности к конкретным людям, результатам и ситуациям. Просто принимайте реальность, а затем реагируйте соответствующим образом. Сосредоточьтесь на том, что важно, что движет вами вперед сегодня – и отпустите то, чего нет.

2. Начните вкладывать свое сердце и душу в то, что вы делаете. – Существует огромная разница между пустой усталостью и приятным изнеможением. Ежедневно инвестируйте в значимые действия и события. Если вы хотите больше энтузиазма в своей жизни, действуйте, не откладывая! Не надейтесь на завтрашние возможности, задачи и разговоры, ищите и выполняйте их уже сегодня. У вас наверняка есть то, что стоит вашего времени, энергии и внимания именно сейчас.

3. Начните «вытягивать» себя за пределы собственного комфорта. – Да, мы все боимся и избегаем дискомфорта во всех его проявлениях. И в результате мы упускаем самый значимый и полезный опыт в жизни. Мы продолжаем рутинно делать то, что всегда делали, и потому продолжаем получать привычные удовлетворительные результаты.

4. Делайте более глубокие вдохи и настраивайтесь на осознанное мышление. – Ваши результаты в долгосрочной перспективе – плохие или хорошие – всегда являются продуктом ваших решений и действий. Правда в том, что мы все иногда терпим неудачу, однако она не является смертельной. Учитесь на своих ошибках. Станьте мудрее. Мудрость приходит именно с потерями, уроками и триумфами.

5. Избегайте бессмысленных драм. – Не тратьте слова на людей, которые заслуживают лишь вашего молчания. Воздержитесь от гнева, злобы или разочарований и держитесь подальше от конфликтов, сплетен и склок. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно спорить и воевать с кем-то. Спокойствие – это человеческая суперсила.

6. Оставайтесь верными своим ценностям и убеждениям. – Причем независимо от того, что думают другие. Никогда не стыдитесь делать то, что кажется вам правильным. Чтобы укоренить в себе эту привычку, начните с перечисления 5-10 вещей, которые важны для вас, когда речь идет о вашей личности и вашей жизни.

7. Начните видеть позитив вокруг себя. – Самое мощное оружие против стресса – это наша способность управлять своими мыслями и направлять их. Тренируйте свой ум, чтобы видеть только добро и позитив.

8. Почаще заглядывайте внутрь себя. – Концентрируйтесь на себе «внутреннем», когда вам нужна ясность и четкое видение момента или ситуации. В результате вы будете относиться к себе и другим лучше, общаться более конструктивно, поступать правильно и в конечном итоге улучшать мир, в котором вы живете.

9. Доверяйте себе. – Мы – это нечто гораздо большее, чем та физическая оболочка, в которой мы сейчас находимся. Потому всегда доверяйте себе и своим внутренним ощущениям. Просто верьте в свои поступки, решения, планы, цели – и вам станет гораздо легче двигаться дальше.

10. Начните делать крохотный шаг (по одному, но каждый день). – Иногда очень сложно заставить себя двигаться. В особенности, когда вам кажется, что на это попросту не хватит сил. Значит, подталкивайте себя через силу к тому, чтобы каждый день делать один крошечный шаг: одна тренировка, одна пробежка, один честный разговор и так далее. Каждый такой шаг будет показывать вам, что вы способны и на второй шаг, и на третий, и на все последующие.

Текст: Flytothesky.ru