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10 сложных действий, которые нужно начать делать для самого себя

25.09.2017 15:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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То, что мы делаем каждый день, определяет нас самих! Сегодняшний прогресс – это результат вчерашнего усилия, каким бы маленьким оно не было. И это вопрос самодисциплины, ведь мы так привычно любим откладывать сложные действия на завтра. Если вы не измените эту привычку, трудные действия, которых вы избегаете, вскорости могут смениться трудными временами.

10 сложных действий, которые нужно начать делать для самого себя

С чего начать – спросите вы?

1. Избавьтесь от ненужных идеалов. – Когда вам в голову приходит мысль, спросите себя, помогает ли она вам расти или она вас сдерживает. Отпустите то, что вам не служит. Откажитесь от какой-либо навязчивой эмоциональной привязанности к конкретным людям, результатам и ситуациям. Просто принимайте реальность, а затем реагируйте соответствующим образом. Сосредоточьтесь на том, что важно, что движет вами вперед сегодня – и отпустите то, чего нет.

2. Начните вкладывать свое сердце и душу в то, что вы делаете. – Существует огромная разница между пустой усталостью и приятным изнеможением. Ежедневно инвестируйте в значимые действия и события. Если вы хотите больше энтузиазма в своей жизни, действуйте, не откладывая! Не надейтесь на завтрашние возможности, задачи и разговоры, ищите и выполняйте их уже сегодня. У вас наверняка есть то, что стоит вашего времени, энергии и внимания именно сейчас.

3. Начните «вытягивать» себя за пределы собственного комфорта. – Да, мы все боимся и избегаем дискомфорта во всех его проявлениях. И в результате мы упускаем самый значимый и полезный опыт в жизни. Мы продолжаем рутинно делать то, что всегда делали, и потому продолжаем получать привычные удовлетворительные результаты.

4. Делайте более глубокие вдохи и настраивайтесь на осознанное мышление. – Ваши результаты в долгосрочной перспективе – плохие или хорошие – всегда являются продуктом ваших решений и действий. Правда в том, что мы все иногда терпим неудачу, однако она не является смертельной. Учитесь на своих ошибках. Станьте мудрее. Мудрость приходит именно с потерями, уроками и триумфами.

5. Избегайте бессмысленных драм. – Не тратьте слова на людей, которые заслуживают лишь вашего молчания. Воздержитесь от гнева, злобы или разочарований и держитесь подальше от конфликтов, сплетен и склок. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно спорить и воевать с кем-то. Спокойствие – это человеческая суперсила.

6. Оставайтесь верными своим ценностям и убеждениям. – Причем независимо от того, что думают другие. Никогда не стыдитесь делать то, что кажется вам правильным. Чтобы укоренить в себе эту привычку, начните с перечисления 5-10 вещей, которые важны для вас, когда речь идет о вашей личности и вашей жизни.

7. Начните видеть позитив вокруг себя. – Самое мощное оружие против стресса – это наша способность управлять своими мыслями и направлять их. Тренируйте свой ум, чтобы видеть только добро и позитив.

8. Почаще заглядывайте внутрь себя. – Концентрируйтесь на себе «внутреннем», когда вам нужна ясность и четкое видение момента или ситуации. В результате вы будете относиться к себе и другим лучше, общаться более конструктивно, поступать правильно и в конечном итоге улучшать мир, в котором вы живете.

9. Доверяйте себе. – Мы – это нечто гораздо большее, чем та физическая оболочка, в которой мы сейчас находимся. Потому всегда доверяйте себе и своим внутренним ощущениям. Просто верьте в свои поступки, решения, планы, цели – и вам станет гораздо легче двигаться дальше.

10. Начните делать крохотный шаг (по одному, но каждый день). – Иногда очень сложно заставить себя двигаться. В особенности, когда вам кажется, что на это попросту не хватит сил. Значит, подталкивайте себя через силу к тому, чтобы каждый день делать один крошечный шаг: одна тренировка, одна пробежка, один честный разговор и так далее. Каждый такой шаг будет показывать вам, что вы способны и на второй шаг, и на третий, и на все последующие.10 сложных действий, которые нужно начать делать для самого себя

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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То, что мы делаем каждый день, определяет нас самих! Сегодняшний прогресс – это результат вчерашнего усилия, каким бы маленьким оно не было. И это вопрос...

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