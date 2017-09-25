10 секретов избавления от лишнего веса

Вокруг нас просто изобилие информации о том, как волшебным образом потерять лишний вес – будь то с помощью новомодных диет или не менее новомодных продуктов питания. Правда в том, что это либо вредно для здоровья, либо просто рекламный трюк. Если вы действительно хотите похудеть, просто измените свой рацион питания.





1. Выпивайте до 3 литров воды с лимоном ежедневно

Организм нужно постоянно «заправлять» жидкостью! Добавляйте в питьевую воду кусочек лимона, чтобы очистить печень от токсинов и ускорить метаболизм. С помощью воды обмен веществ разгоняется еще на 30 %, а это около 100 лишних калорий в день!

2. Ешьте медленно, чтобы не пропустить чувство насыщения

Лучший способ похудеть – это просто меньше есть, но даже меньше есть нужно правильно. Пережевывайте пищу долго и тщательно, чтобы вы могли вовремя остановиться к моменту насыщения. Когда вы едите слишком быстро, то очень легко просто-напросто переесть.

3. Не гонитесь за модными диетическими продуктами

Компании-производители постоянно прибегают к рекламным уловкам, чтобы продвинуть свои якобы полезные «диетические продукты». Не поддавайтесь! Вместо этого сосредоточьтесь на выборе качественных продуктов с нормальной пищевой ценностью.

4. Ешьте в регулярное время, чтобы уменьшить соблазн перекусов

Когда вы слишком долго не едите или пропускаете один из приемов пищи, вы рискуете потом переесть в результате ощущения сильного голода или же постоянно чем-то перекусывать. Ешьте регулярно, чтобы у вашего питания был определенный ритм, к которому привыкнет организм.

5. Пейте свежие овощные соки

Овощи полезны, но иногда у нас нет времени готовить себе овощные блюда. Есть альтернатива: пить свежий овощной сок. Огурцы, капуста, морковь, имбирь – из всего этого можно делать моментальные фреши. Самый крутой «побочный эффект» от употребления натуральных соков в том, что вскоре вам не захочется употреблять сахар и соль.

6. Держите под рукой орехи

Если уж перекусы в течение дня неизбежны, вам помогут орехи: миндаль, кешью или грецкие. Когда вы не можете себе позволить полноценно пообедать, чувство голода приводит к падению сахара в крови, и вы очень рискуете соблазниться нездоровыми снеками. Поэтому пусть орехи всегда будут у вас под рукой.

7. При каждом приеме пищи учитывайте наличие в белка в блюде

Даже если вы веган или вегетарианец, белок необходим. Он дает ощущение насыщения и опять же убережет вас от соблазна перекусить между приемами пищи или посреди ночи. Альтернативой мясному белку могут быть тофу и бобовые.

8. Следите за потреблением углеводов

Углеводы важны как источник энергии, но в умеренном количестве. Когда вы едите в ресторане, вы можете не рассчитать объем углеводов в виде макарон, риса, пиццы или хлеба. Рекомендуемый размер порции для углеводов? Полстакана. Или же объем стандартной компьютерной мышки. Большинство же заведений общепита выдадут вам порцию в три раза больше.

9. Употребляйте больше греческого йогурта, чтобы ускорить процесс потери веса

Не все йогурты могут быть столь эффективны и полезны, как греческий. В нем присутствует белок и практически нет сахара, как в остальных йогуртах. В крайнем случае, вы можете добавить в греческий йогурт кусочки свежих фруктов.

10. Откажитесь от сладких газированных напитков

Эти напитки переполнены химическими веществами и калориями и вряд ли принесут вам хоть какую-то пользу. Их можно (и нужно) заменить простой питьевой водой и свежими натуральными соками.

Все эти советы достаточно просты, но им необходимо следовать неукоснительно – и тогда вы вскоре очень удивитесь, когда заметите, что стрелка весов уверенно поползла в обратную сторону.

Текст: Flytothesky.ru