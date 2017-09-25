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10 секретов избавления от лишнего веса
25.09.2017 15:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вокруг нас просто изобилие информации о том, как волшебным образом потерять лишний вес – будь то с помощью новомодных диет или не менее новомодных продуктов питания. Правда в том, что это либо вредно для здоровья, либо просто рекламный трюк. Если вы действительно хотите похудеть, просто измените свой рацион питания.
1. Выпивайте до 3 литров воды с лимоном ежедневно
Организм нужно постоянно «заправлять» жидкостью! Добавляйте в питьевую воду кусочек лимона, чтобы очистить печень от токсинов и ускорить метаболизм. С помощью воды обмен веществ разгоняется еще на 30 %, а это около 100 лишних калорий в день!
2. Ешьте медленно, чтобы не пропустить чувство насыщения
Лучший способ похудеть – это просто меньше есть, но даже меньше есть нужно правильно. Пережевывайте пищу долго и тщательно, чтобы вы могли вовремя остановиться к моменту насыщения. Когда вы едите слишком быстро, то очень легко просто-напросто переесть.
3. Не гонитесь за модными диетическими продуктами
Компании-производители постоянно прибегают к рекламным уловкам, чтобы продвинуть свои якобы полезные «диетические продукты». Не поддавайтесь! Вместо этого сосредоточьтесь на выборе качественных продуктов с нормальной пищевой ценностью.
4. Ешьте в регулярное время, чтобы уменьшить соблазн перекусов
Когда вы слишком долго не едите или пропускаете один из приемов пищи, вы рискуете потом переесть в результате ощущения сильного голода или же постоянно чем-то перекусывать. Ешьте регулярно, чтобы у вашего питания был определенный ритм, к которому привыкнет организм.
5. Пейте свежие овощные соки
Овощи полезны, но иногда у нас нет времени готовить себе овощные блюда. Есть альтернатива: пить свежий овощной сок. Огурцы, капуста, морковь, имбирь – из всего этого можно делать моментальные фреши. Самый крутой «побочный эффект» от употребления натуральных соков в том, что вскоре вам не захочется употреблять сахар и соль.
6. Держите под рукой орехи
Если уж перекусы в течение дня неизбежны, вам помогут орехи: миндаль, кешью или грецкие. Когда вы не можете себе позволить полноценно пообедать, чувство голода приводит к падению сахара в крови, и вы очень рискуете соблазниться нездоровыми снеками. Поэтому пусть орехи всегда будут у вас под рукой.
7. При каждом приеме пищи учитывайте наличие в белка в блюде
Даже если вы веган или вегетарианец, белок необходим. Он дает ощущение насыщения и опять же убережет вас от соблазна перекусить между приемами пищи или посреди ночи. Альтернативой мясному белку могут быть тофу и бобовые.
8. Следите за потреблением углеводов
Углеводы важны как источник энергии, но в умеренном количестве. Когда вы едите в ресторане, вы можете не рассчитать объем углеводов в виде макарон, риса, пиццы или хлеба. Рекомендуемый размер порции для углеводов? Полстакана. Или же объем стандартной компьютерной мышки. Большинство же заведений общепита выдадут вам порцию в три раза больше.
9. Употребляйте больше греческого йогурта, чтобы ускорить процесс потери веса
Не все йогурты могут быть столь эффективны и полезны, как греческий. В нем присутствует белок и практически нет сахара, как в остальных йогуртах. В крайнем случае, вы можете добавить в греческий йогурт кусочки свежих фруктов.
10. Откажитесь от сладких газированных напитков
Эти напитки переполнены химическими веществами и калориями и вряд ли принесут вам хоть какую-то пользу. Их можно (и нужно) заменить простой питьевой водой и свежими натуральными соками.
Все эти советы достаточно просты, но им необходимо следовать неукоснительно – и тогда вы вскоре очень удивитесь, когда заметите, что стрелка весов уверенно поползла в обратную сторону.
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Вокруг нас просто изобилие информации о том, как волшебным образом потерять лишний вес – будь то с помощью новомодных диет или не менее новомодных продуктов...
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