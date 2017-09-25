15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

Наши глаза запросто могут нас обманывать. Иногда то, что вы видите, – это одно сплошное заблуждение. Особенно, когда вы смотрите на удачные или спонтанные кадры, которые превращаются в оптическую иллюзию.

1. Очень загадочная деревянная обшивка

Вы тоже видите эти ягодицы?





2. Нет, это не гусеница

На самом деле это плотный ряд птичек на ветке.





3. Что не так с животом?

Когда ваш живот выглядит как лицо.





4. Демон из прачечной

Если в вашу простыню вселяется злобный дух, её очень сложно аккуратно повесить.





5. Что у него на голове?

Да, на нем есть головной убор – но вы его не видите.





6. Это не то, что вы думаете!

Это не члены Ку-клукс-клана. Это спортивные болельщики с белыми флагами.





7. Раковина с лицом

У этой раковины есть свое лицо, но похоже у неё еще и сильнейший насморк.





8. И снова это не гусеница

Это паровоз, который выглядит как гусеница в очках.





9. Как откусить собаке голову?

Собака просто положила голову сверху. Её пасть даже не открыта.





10. Недобрый парковочный конус

Или это все же шляпа из «Гарри Поттера»?





11. Кот без головы

Интересно, как ему это удалось?





12. Это длинная борода или чьи-то длинные волосы?

И то, и другое.





13. Самый неудачный летний загар

И это не иллюзия – это действительно такой загар.





14. Дама без головы

Присмотритесь, куда она её спрятала.





15. Маленькие солдатики





Текст: Flytothesky.ru