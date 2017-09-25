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15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

25.09.2017 19:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наши глаза запросто могут нас обманывать. Иногда то, что вы видите, – это одно сплошное заблуждение. Особенно, когда вы смотрите на удачные или спонтанные кадры, которые превращаются в оптическую иллюзию.

1. Очень загадочная деревянная обшивка

Вы тоже видите эти ягодицы?

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

2. Нет, это не гусеница

На самом деле это плотный ряд птичек на ветке.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

3. Что не так с животом?

Когда ваш живот выглядит как лицо.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

4. Демон из прачечной

Если в вашу простыню вселяется злобный дух, её очень сложно аккуратно повесить.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

5. Что у него на голове?

Да, на нем есть головной убор – но вы его не видите.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

6. Это не то, что вы думаете!

Это не члены Ку-клукс-клана. Это спортивные болельщики с белыми флагами.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

7. Раковина с лицом

У этой раковины есть свое лицо, но похоже у неё еще и сильнейший насморк.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

8. И снова это не гусеница

Это паровоз, который выглядит как гусеница в очках.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

9. Как откусить собаке голову?

Собака просто положила голову сверху. Её пасть даже не открыта.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

10. Недобрый парковочный конус

Или это все же шляпа из «Гарри Поттера»?

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

11. Кот без головы

Интересно, как ему это удалось?

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

12. Это длинная борода или чьи-то длинные волосы?

И то, и другое.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

13. Самый неудачный летний загар

И это не иллюзия – это действительно такой загар.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

14. Дама без головы

Присмотритесь, куда она её спрятала.

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

15. Маленькие солдатики

15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

Текст: Flytothesky.ru15 неимоверных фото, способных ввести вас в заблуждение

 
 
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Наши глаза запросто могут нас обманывать. Иногда то, что вы видите, – это одно сплошное заблуждение. Особенно, когда вы смотрите на удачные или спонтанные кадры,...

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