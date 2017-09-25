Самые раздражающие женские тренды по мнению парней

Современные девушки следят за всеми прихотями моды. Они хотят всегда выглядеть так, словно вот-вот сошли с обложки модного глянца. Но далеко не все модные тренды находят поддержку у мужчин. Большинство представителей сильного пола ненавидит некоторые модные новинки. Вот список из 10 модных трендов, которые парни просто ненавидят.





1. Нарощенные волосы. Когда своих волос маловато, девушки прибегают к искусственным прядям, которые крепятся на голове. Издалека все выглядит довольно привлекательно. Прическа обретает объем и становится настоящим украшением девушки.

Но вот с более близкого расстояния все фокусы с волосами видны. Парни ненавидят ощущать под пальцами все бугорки и хитросплетения прикрепленных прядей. Это по-настоящему отвращает. Уж лучше обойтись своими натуральными волосами, дарованными прородой.

2. Дешевые духи. Запах женщины дурманит и окрыляет, он наталкивает на совершение благородных поступков. Но запах дешевых духов с ближайшего лотка наталкивает на рвотный рефлекс. Особенно этим страдают молодые девушки. Им кажется, что дешевые духи пахнут модно, не хуже оригинала.

Парни ненавидят дешевые духи. И пусть они будут самыми разрекламированными. Все равно нос не обманешь. Лучше вообще не пользоваться духами, чем наносить дешевый суррогат.

3. Яркая помада. Обычно в глянцевых журналах пишут, что парни обожают яркие цвета помад. Они их якобы заводят и наталкивают на мысли о сексе. Но на самом деле важность яркой помады несколько преувеличенна.

Парни не в восторге от густых оттенков помад. Они предпочитают те помады, которые как бы увлажняют губы, делают их зовущими и сексуальными. А вот синие, ярко-красные, фиолетовые и черные помады негативно воспринимаются мужским полом.

4. Длинные ногти. Парни не переносят длиннющие ногти. Они им кажутся неаккуратными и даже опасными. Таким ноготком можно ненароком выколоть глаз. А после бурной ночи такие когти оставят на спине парня кровавые полосы.

Среди парней в почете ногти средней длинны. Они визуально удлиняют пальцы, но не кажутся такими опасными. Что касается маникюра, то парням приглянулся прозрачный лак или классический французский маникюр.

5. Мешковатые брюки. В таких точно не заценишь попу проходящей мимо девушки. Они надежно скрывают все соблазнительные изгибы и маскируют пятую точку. Парни считают, что такая одежда не дает оценить фигуру девушки.

Мешковатые брюки показаны барышням с проблемным низом. Но вот девушкам с хорошими формами нечего скрывать свои прекрасные данные. Парни, к примеру, обожают лосины или скинни. В такой одежде можно вдоволь насмотреться на фигуру.

6. Высоченные каблуки. В обуви на высоком каблуке на самом деле нет ничего дурного. Ножка выглядит стройнее, походка приобретает грациозность пантеры, весь силуэт вытягивается. Но это тогда, когда каблук в меру высокий, а колодка удобная. Но часто девушки напяливают ультравысокие каблуки. И тогда начинается катастрофа. Парни говорят, что девушки на супервысоких каблуках выглядят комично. Особенно во время гололеда.

7. Танкетка. Она не угодила парням из-за своей громоздкости. Нога в такой обуви кажется слишком тяжелой и похожей на копытце. Парни отмечают, что на танкетке девушка идет очень громко. Ее шаги слышны за несколько метров. О грации и говорить незачем.

Также парням кажется, что обувь на танкетке изрядно старит. Туфли или сапоги на такой подошве обычно выбирают женщины почтенного возраста. Сильный пол считает, что в гардеробе вместо танкетки должны быть классические лодочки и удобные кроссовки.

8. Вещи с баской. Эта деталь одежды визуально выделяет бедра и привлекает к ним все внимание. Баска идеально подходит для девушек с невыраженными бедрами. Но мужская часть населения считает, что баска должна навсегда исчезнуть из дамского гардероба.

Баска делает фигуру девушки визуально полнее. А сильному полу нравятся прямые силуэты. К примеру, парни без ума от обыкновенной юбки прямого кроя в сочетании с лаконичной майкой. Такой образ не перегружен деталями и позволяет мужскому взгляду по достоинству оценить фигуру девушки.

9. Дешевые колечки, заколки со стразами, пластиковые браслетики. Подобные девчачьи атрибуты наталкивают на мысль, что девушка напяливает все без разбору. Мужчины не любят, когда дамы надевают на себя все возможные и невозможные блестяшки. Особенно это касается браслетиков. Не любят парни громыхающие дешевые браслеты, которые носят девушки-подростки. Когда девушка лет в 25 надевает подобные вещи, она кажется инфантильной.

Лучше всего отказаться от дешевых кричащих украшений. Лучше носить скромные украшения из натуральных камней. Или качественную бижутерию, которая грамотно подчеркивает все детали образа.

10. Нарисованные брови. На улицах наступило настоящее стихийное бедствие. Тут и там видны девушки с толстыми бровями, доходящими чуть ли не до ушей. И такой тренд похож на нашествие. Нашествие одинаковых девушек с толстыми бровями.

Ни о какой индивидуальности говорить не приходится. Нарисованные брови сводят на нет весь макияж. Смотрят именно на них, а не на глаза и губы. Лучше не наводить брови, а просто подчеркнуть их природный контур при помощи карандаша. Или вовсе оставить их в покое. Брови — последнее, на что будет смотреть парень.

Не нужно слепо идти на поводу у моды. Ни к чему хорошему это не приведет. Парни считают, что лучше следовать только тем трендам, которые подчеркивают естественную красоту и индивидуальность.

Текст: Flytothesky.ru

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