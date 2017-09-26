Чего больше всего боится каждый знак зодиака в отношениях?

Мы нередко сомневаемся в своем партнере, бываем недовольны его поведением или находим какие-то привычки раздражающими. А еще нас могут мучать такие вопросы, как: «Я хорошо выгляжу, или я гадкий утенок?», «Чего ждет от меня партнер?», «Я достаточно сексуальный, или я себе льщу, думая о своей привлекательности?» «Он бросит меня, когда узнает, какая я на самом деле?», «Я слишком старый / толстый / худой?». Когда дело касается отношений и романтики, у каждого знака зодиака могут проявляться определенные страхи. Итак, чего же они боятся?





1. Овен

Овен боится того, что его поймают на горячем и будут строго отчитывать. Они в этом плане довольно чувствительны и не хотят ударить в грязь лицом. Кстати, если вы попытаетесь Овна в чем-то уличить, он будет обороняться и даже может устроить грандиозную и очень эмоциональную ссору.

2.Телец

Этот знак зодиака так сильно любит свою вторую половинку, что не замечает, как эта любовь делает его слишком уязвимым. Телец действительно очень боится, что чувство любви сделает его очень слабым и податливым. Он отлично помнит уроки из прошлого и поэтому всегда ведет себя осторожно и сдержанно.

3. Близнецы

Принимать решения – вот чего боятся Близнецы. Если этот знак находится в отношениях, и именно на него возложена какая-то ответственность в плане нелегкого выбора, то он отложит его как можно на дольше, надеясь, что все само собой разрешится и рассосется.

4. Рак

Самый большой страх Раков – отсутствие безопасности и уверенности в любви и жизни. Проблема в том, что они настолько серьезно к этому относятся, что сами могут накликать на себя беду. Рак счастлив, когда о нем заботятся, и когда его любят. Он безумно переживает, чтобы это все в один день не прекратилось.

5. Лев

Львы боятся не быть особенными и потерять статус звезды. Быть Львом и чувствовать себя посредственностью – настоящее проклятие для этого знака. Конечно, он склонен преувеличивать, так как привык, что все внимание всегда достается только ему. Лев хочет быть героем в ваших глазах, и больше всего боится в чем-то опростоволоситься.

6. Дева

Дева опасается разочарований. Она перенесла много боли в прошлом и сейчас хочет этого избежать всеми силами. Но, к сожалению, проблемы никуда не исчезают, и недоверие к вещам становится проблемой повседневной жизни. Дева боится, что кто-нибудь другой разрушит то, что она любит, и поэтому разрушает это все сама.

7. Весы

Весы боятся потерять контроль над своей жизнью. Будучи добросердечными и сострадательными по своей природе, они в конечном итоге отказываются от собственной свободы ради других. Они «изнашиваются» от такой доброты и отзывчивости. Это заводит их в тупик, и они постоянно задаются вопросом, кому, собственно, принадлежит их жизнь.

8. Скорпион

Скорпионы боятся застоя и пресности в отношениях и очень жестко защищают свои права и границы. Тем не менее, этот знак будет делать все, что необходимо, для создания яркого и продуктивного партнерства. Однако, когда Скорпион не в силах повлиять на какое-либо изменения, он страдает.

9. Стрелец

Стрелец боится стать частью толпы. Он считает себя уникальным и очень опасается, что его партнер со временем перестанет в нем это замечать. Стрелец сразу уйдет, если почувствует себя в глазах второй половины обычным и не особо ценным человеком – и это его самый большой страх.

10. Козерог

Козероги являются защитниками и адвокатами. И они боятся, что кто-нибудь будет заставлять их замолчать и тихо отсидеться в углу. Козерог всегда жаждет высказаться, особенно если он не согласен с ситуацией. Давящий на него партнер – это самый ужасный кошмар для этого знака

11. Водолей

Водолей страшится не иметь выбора. Если вы находитесь в отношениях с этим знаком, обязательно это учтите. Ему всегда нужен компромисс и консенсус. Кроме того, Водолеи любят отстаивать свое чувство индивидуальности и не хотят, чтобы их партнер принимал решения за них.

12. Рыбы

Рыбы боятся быть отвергнутыми. Хотя во всех нас этот страх присутствует в той или иной степени, но Рыбы придают ему слишком огромное значение. Чаще всего это выражается у них в слезах и подавленном настроении. Нередко Рыбы уходят сами, не давая шанса своему партнеру сделать это первым.

Текст: Flytothesky.ru