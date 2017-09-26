Пригодится на кухне: мифы о питании, в которые легко поверить

Вам кажется, что вы знаете ну буквально всё о здоровом питании, базовых кулинарных трюках и лайфхаках. И уж тем более вы знакомы с традиционными правилами кухни и хранения продуктов. Мы попробуем развеять те мифы, которые всё это время казались вам такими правдивыми.

Разморозка продуктов при комнатной температуре





Доставая пищу из морозильника, не следует размораживать её при комнатной температуре. Оптимальной и естественной разморозкой является нижняя полка холодильника. Особенно это касается мяса или рыбы, ведь в таких продуктах при комнатной температуре быстро распространяются бактерии. Фрукты и овощи тоже не рекомендуется размораживать просто на столе. При достаточно тёплой температуре воздуха они теряют полезные свойства и витамины.

Вмятины на консервных банках





Есть пищу из деформированных консервных банок небезопасно. Конечно, нужно обращать внимание на то, где именно помята банка и как сильно помята. А также на то, что находится внутри. Иногда даже небольшая вмятина может оказаться причиной испорченности пищи, особенно, если законсервированный продукт содержит много кислот.

Повторное использование бутылок





Речь идёт о пластиковых бутылках, которые мы очень часто используем под воду и другие напитки. Тонкие пластиковые стенки часто царапаются и служат местом размножения бактерий, как и горлышко бутылок. Использовать пластиковые бутылки повторно рекомендуется только в том случае, если они помыты мягкой щёткой тёплой водой с мылом.

Употребление просроченных продуктов





Многие из нас считают, что есть просроченные продукты нельзя ни в коем случае, ведь в них активно начинают размножаться бактерии. Это не всегда является правдой. Дата истечения срока годности чаще всего указывает на то, что продукт теряет своё питательное свойство и качество. Однако устойчивые к хранению в положенном месте продукты можно употреблять в пищу и после истечения срока годности. В конце концов, внешний вид продуктов и ваше обоняние подскажут, можно ли употреблять это в пищу.

Хранение яиц в дверце холодильника





По большей части дверцы холодильников оснащены специальными контейнерами в форме яиц как раз для хранения этого хрупкого продукта. Но хранить яйца там не рекомендуется, если вы не хотите, чтобы они быстро потеряли свою свежесть. Ведь постоянное встряхивание при открытии дверцы вредит яйцам, как и наиболее тёплая в этом месте температура воздуха.

Испарение алкоголя при готовке





Бытует мнение о том, что при приготовлении блюд или выпечки алкоголь, добавленный как ингредиент, полностью испаряется. Однако даже после некоторого времени кипения, около 85% алкоголя сохраняется в пище. Чтобы выпарить большую часть алкогольного содержимого нужно больше времени. После часа приготовления останется примерно 25% первоначального алкоголя. Поэтому при готовке алкоголь не только не испаряется, оставляя привкус, как мы привыкли думать, но и сохраняется в готовом блюде.

Текст: Flytothesky.ru