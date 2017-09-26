Если хотите сбросить вес, то обратите внимание на эти продукты

Выбирая в магазине продукты, лишь половина из нас смотрит на их состав, калорийность и опирается на полезные свойства. Это происходит только тогда, когда встаёт проблема лишнего веса и борьбы с ним. Эти продукты можно приобрести в любом супермаркете. И, правильно употребляя их в пищу, можно добиться хороших результатов не только по улучшению фигуры, но и обогатить организм необходимым количеством витаминов.

Миндаль





Польза этого плода, которого очень часто причисляют к орехам, уже давно доказана врачами и косметологами. Употребление в пищу миндаля способствует очищению крови и предотвращению многих заболеваний, связанных с желудком.

Распространённое мнение гласит о том, что орехи — это высококалорийный продукт. Миндаль входит в их число. Однако, небольшое употребление в пищу миндаля помогает сбросить лишний вес за счёт своих полезных свойств и витаминов. Но не стоит забывать о том, что переедание орехов приводит к быстрому набору веса.

Грейпфрут





Для снижения веса лучше всего подойдёт красный грейпфрут. Такой плод чаще всего обладает сочной мякотью с большим количеством сока, который насыщает организм витаминами и элементами. Лучше всего употреблять половинку грейпфрута перед едой. Он борется с чувством голода, и позволяет вам чувствовать себя сытым от меньшего количества пищи. К тому же, грейпфрут улучшает пищеварение.

Мята





Для чего только не используют это растение. Оно обладает как лекарственными свойствами, так и необычным вкусом и приятным ароматом. Именно поэтому мяту используют не только в медицинских целях, но и украшают ею выпечку и коктейли. Мята богата на витамины и минералы, её калорийность близка к нулю. Это растение способствует правильной работе кишечника. При снижении веса мяту рекомендуют потому, что она избавляет от чувства голода или притупляет его.

Греческий йогурт





Во время длительного похудения или для быстрого снижения веса можно принимать в пищу греческий йогурт, который является вкусным и полезным самостоятельным блюдом, утоляющим голод. Этот продукт обладает высокой питательность и в то же время низкой калорийностью, по сравнению с другими йогуртами, содержащими к тому же в два раза больше сахара. Греческий йогурт, как и другие полезные продукты, укрепляет организм с помощью витаминов и микроэлементов.

Авокадо





Этот экзотический фрукт известен тем, что включает в свой «состав» огромное количество жиров. Из авокадо даже делают масло. Поэтому избавляться от лишнего веса с помощью этого фрукта многие считают странным и неправильным. Однако высокое содержание жира не должно вас смущать, ведь все жиры авокадо являются полезными. Ничто иное, как они борются с холестерином, который попадает в организм вместе с вредной пищей. Фрукт не только является питательным, но и действительно помогает избавиться от лишнего веса.

Важно помнить, что результата можно добиться, только суммируя правильное питание и физические нагрузки. Продолжая употреблять в пищу вредные продукты, разбавляя свой рацион фруктами и овощами, вы не получите желаемой фигуры. Делая выбор в пользу вкусных и полезных продуктов, вы радуете в первую очередь свой организм.

Текст: Flytothesky.ru