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Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

26.09.2017 18:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Что делает фильм удачным? В большинстве случаев это мастерская игра актеров. Они месяцами готовятся к своим ролям, и это требует от них неимоверной самоотдачи и даже самых настоящих жертв. Ради звездной роли им приходится оперативно трансформировать свое тело, чтобы соответствовать своему персонажу. Актеры соглашаются на ужасный макияж, отращивают или сбривают волосы, делают татуировки и идут на риск для собственного здоровья, ощутимо теряя или набирая вес.

1. Адам Драйвер («Молчание»)

Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

В 2016 году Адам Драйвер снялся в фильме «Молчание» режиссера Мартина Скорсезе. Он сыграл португальского священника Франциско Гарупе, который странствует по Японии с другим священником в надежде найти своего наставника. Для этой роли Драйвер потерял целых 18 кг.

2. Джейк Джилленхол («Левша»)

Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

Джейк Джилленхол сыграл боксера Билли Хоупа в фильме «Левша». Проблема заключалась в том, что для своего предыдущего фильма «Стрингер» Джилленхолу пришлось сбросить вес до 67 кг, а готовясь к «Левше», ему удалось набрать 13 кг чистой мышечной массы с помощью интенсивных тренировок.

3. Натали Портман («Черный лебедь»)

Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

Эта актриса и так славится своей хрупкостью, но для роли балерины Портман потеряла еще 9 кг. Она практически ничего не ела и тренировалась по 16 часов в день. В «Черном лебеде» также снялась и заметно похудевшая Мила Кунис.

4. Крис Прэтт («Стражи Галактики»)

Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

Прэтт настолько хотел роль в «Стражах Галактики», что за полгода сбросил более 27 кг и из пухлого и смешного парня превратился в накачанного супермена, придерживаясь строгой диеты и интенсивного тренировочного режима. Тяжелая работа окупилась для актера, и он смог продемонстрировать свое новое тело, которое словно тоже было из другой галактики.

5. Кристиан Бэйл («Машинист»)

Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

Бэйл не побоялся сбросить 29 кг ради того, чтобы сыграть Тревора Резника, живого скелета, который не может заснуть почти целый год. В день актер съедал только одно яблоко и баночку тунца, а также много курил с целью контролировать свой аппетит. Он даже перевыполнил задачу режиссера, потеряв на 9 кг больше, чем было нужно. После съемок «Машиниста» у Бэйла было всего четыре месяца, чтобы восстановиться и подготовиться к роли Бэтмена.

6. Шарлиз Терон («Монстр»)

Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

Южноафриканская актриса Шарлиз Терон – одна из красивейших актрис в Голливуде. В «Монстре» ей досталась роль проститутки Эйлин Уорнос, которая становится серийной убийцей. Актриса набрала 14 кг и согласилась на уродующий её грим. Фактически в фильме она была неузнаваема.

7. Мэтью Фокс («Алекс Кросс»)

Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

В этом фильме актер играет психопата и убийцу Пикассо. За пять месяцев подготовки к съемкам он потерял 18 кг, чтобы похудеть внешне, а потом «вылепил» себе мышцы постоянными тренировками.

8. Энн Хэтэуэй («Отверженные»)

Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

В «Отверженных» актриса играет истощенную Фантину, и для этой роли она потеряла 11 кг, к концу же съемок Хэтэуэй лишилась еще 7 кг. Режиссер в принципе не требовал от худенькой актрисы таких жертв, но ей хотелось выглядеть и сыграть более реалистично.

9. Репер 50 Cent («Всё разваливается»)

Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

В фильме реперу досталась роль футболиста, больного раком. Он сбросил более 23 кг всего за девять недель, придерживаясь строгой диеты и занимаясь на беговой дорожке по три часа в день. Как признается сам певец, это было неимоверно сложно и изматывающе.

10. Джаред Лето («Глава 27»)

Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

Джареду досталась роль Марка Дэвида Чепмена, убийцы Джона Леннона, для которой он не побоялся набрать внушительные 30 кг, поглощая мороженое, оливковое масло и соевый соус. После такого опыта актер и певец был вынужден лечиться от подагры и сражаться с высоким уровнем холестерина. Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Что делает фильм удачным? В большинстве случаев это мастерская игра актеров. Они месяцами готовятся к своим ролям, и это требует от них неимоверной самоотдачи и...

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