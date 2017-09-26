Как актеры «играют» со своим весом для съемок: 10 удивительных трансформаций

Что делает фильм удачным? В большинстве случаев это мастерская игра актеров. Они месяцами готовятся к своим ролям, и это требует от них неимоверной самоотдачи и даже самых настоящих жертв. Ради звездной роли им приходится оперативно трансформировать свое тело, чтобы соответствовать своему персонажу. Актеры соглашаются на ужасный макияж, отращивают или сбривают волосы, делают татуировки и идут на риск для собственного здоровья, ощутимо теряя или набирая вес.

1. Адам Драйвер («Молчание»)





В 2016 году Адам Драйвер снялся в фильме «Молчание» режиссера Мартина Скорсезе. Он сыграл португальского священника Франциско Гарупе, который странствует по Японии с другим священником в надежде найти своего наставника. Для этой роли Драйвер потерял целых 18 кг.

2. Джейк Джилленхол («Левша»)





Джейк Джилленхол сыграл боксера Билли Хоупа в фильме «Левша». Проблема заключалась в том, что для своего предыдущего фильма «Стрингер» Джилленхолу пришлось сбросить вес до 67 кг, а готовясь к «Левше», ему удалось набрать 13 кг чистой мышечной массы с помощью интенсивных тренировок.

3. Натали Портман («Черный лебедь»)





Эта актриса и так славится своей хрупкостью, но для роли балерины Портман потеряла еще 9 кг. Она практически ничего не ела и тренировалась по 16 часов в день. В «Черном лебеде» также снялась и заметно похудевшая Мила Кунис.

4. Крис Прэтт («Стражи Галактики»)





Прэтт настолько хотел роль в «Стражах Галактики», что за полгода сбросил более 27 кг и из пухлого и смешного парня превратился в накачанного супермена, придерживаясь строгой диеты и интенсивного тренировочного режима. Тяжелая работа окупилась для актера, и он смог продемонстрировать свое новое тело, которое словно тоже было из другой галактики.

5. Кристиан Бэйл («Машинист»)





Бэйл не побоялся сбросить 29 кг ради того, чтобы сыграть Тревора Резника, живого скелета, который не может заснуть почти целый год. В день актер съедал только одно яблоко и баночку тунца, а также много курил с целью контролировать свой аппетит. Он даже перевыполнил задачу режиссера, потеряв на 9 кг больше, чем было нужно. После съемок «Машиниста» у Бэйла было всего четыре месяца, чтобы восстановиться и подготовиться к роли Бэтмена.

6. Шарлиз Терон («Монстр»)





Южноафриканская актриса Шарлиз Терон – одна из красивейших актрис в Голливуде. В «Монстре» ей досталась роль проститутки Эйлин Уорнос, которая становится серийной убийцей. Актриса набрала 14 кг и согласилась на уродующий её грим. Фактически в фильме она была неузнаваема.

7. Мэтью Фокс («Алекс Кросс»)





В этом фильме актер играет психопата и убийцу Пикассо. За пять месяцев подготовки к съемкам он потерял 18 кг, чтобы похудеть внешне, а потом «вылепил» себе мышцы постоянными тренировками.

8. Энн Хэтэуэй («Отверженные»)





В «Отверженных» актриса играет истощенную Фантину, и для этой роли она потеряла 11 кг, к концу же съемок Хэтэуэй лишилась еще 7 кг. Режиссер в принципе не требовал от худенькой актрисы таких жертв, но ей хотелось выглядеть и сыграть более реалистично.

9. Репер 50 Cent («Всё разваливается»)





В фильме реперу досталась роль футболиста, больного раком. Он сбросил более 23 кг всего за девять недель, придерживаясь строгой диеты и занимаясь на беговой дорожке по три часа в день. Как признается сам певец, это было неимоверно сложно и изматывающе.

10. Джаред Лето («Глава 27»)





Джареду досталась роль Марка Дэвида Чепмена, убийцы Джона Леннона, для которой он не побоялся набрать внушительные 30 кг, поглощая мороженое, оливковое масло и соевый соус. После такого опыта актер и певец был вынужден лечиться от подагры и сражаться с высоким уровнем холестерина.

Текст: Flytothesky.ru