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20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

26.09.2017 20:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Дом на дереве — мечта детства!

1. Playa Viva (Герреро, Мексика)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Этот домик висит над белыми песчаными пляжами. В нем есть большая кровать, ванная комната, гамак и, конечно, все это с видом на океан.

2. Bisate Lodge (Руанда)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Комплекс находится внутри вулканического конуса и включает в себя шесть домиков, оборудованных гостиной, спальней с ванной, камином, а также видом на сельскую местность Руанды и гору Бисоке.

3. Уединенный домик (Атланта, Джорджия)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Самое популярное место на сайте Airbnb. В домике на дереве есть спальня, гостиная и терраса, все они соединены канатными мостами.

4. Monbazillac (Аквитания, Франция)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Это самый настоящий замок на деревьях, в котором есть даже джакузи.

5. Redwoods (Окленд, Новая Зеландия)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Площадка для мероприятий находится на высоте 10 м над землей и вмещает 30 гостей (сидя) и 50 гостей (стоя). Стоимость аренды – 3 тысячи долларов (без питания).

6. Chalkley (национальный парк Крюгера, ЮАР)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Гости могут спать под звездами в этом полностью открытом домике на дереве.

7. Paperbark Camp (Вулламия, Австралия)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

12 домиков среди эвкалиптовых деревьев и серых кленов. Каждый из них оборудован наружной террасой, кроватями и ванными комнатами.

8. Отель на деревьях (Бангкок, Таиланд)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Этот зеленый отель (плюс органический ресторан) предлагает бамбуковые, стальные и стеклянные домики с видом на реку Чаупхрая.

9. Post Ranch Inn (Биг-Сур, Калифорния)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Гости, останавливающиеся в одном из домиков Post Ranch Inn на высоте 3 м над землей, могут рассчитывать на первоклассные удобства, включая камин и Wi-Fi.

10. Cabanes des Grands Chênes (Раре, Франция)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Отель расположен в часе езды к северу от Парижа. Посетителям предлагаются эко-номера среди верхушек деревьев.

11. Отель Arctic TreeHouse (Рованиеми, Финляндия)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Посмотрите на Северное сияние из этих шикарных скандинавских комнат на деревьях.

12. Mirrorcube (Хараде, Швеция)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Если бы не мост, ведущий к домику, вы даже его бы и не заметили – настолько идеально он вписывается в ландшафт. Здесь есть двуспальная кровать, ванная комната, гостиная и терраса на крыше.

13. Cider Cone (Скамейния, Вашингтон)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Домик расположен в долине реки Колумбия. В нем даже есть гидромассажная ванна.

14. Free Spirit Spheres (Ванкувер, Канада)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Это самый настоящий курорт на деревьях, состоящий из трех сфер для посетителей: Ева, Эрин и Мелоди.

15. Дом в тропическом лесу (Алахуэла, Коста-Рика)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Это курорт с горячими источниками всего в нескольких минутах езды от знаменитого вулкана Ареналь в Коста-Рике.

16. Soneva Kiri Resort (Ко-Куд, Таиланд)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Это скорее ресторан на дереве с кабинками-коконами. Гости могут наслаждаться едой на высоте 5 м над землей, а блюда им подают по специальной канатной дороге.

17. HemLoft (Уистлер, Канада)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Это авторское творение Джоэла Аллена, свисающее с хвойного дерева. Хотя домик скрыт внутри леса, но находится всего в пяти минутах от ближайшей дороги.

18. Treehouse Lodge (Икитос, Перу)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Это отель из 10 бунгало на верхушках деревьев над рекой Укаяли.

19. Tongabezi Lodge (Симонга, Замбия)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Еще один вариант домика на дереве с видом на реку Замбези, недалеко от водопада Виктория. Здесь есть гигантская комната с кроватью, ванная, обеденная зона и гостиная – все это на открытом воздухе.

20. Costa Verde (парк Мануэль Антонио, Коста-Рика)

20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Дом-бунгало с кабиной самолета, наверное, самый уникальный.20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Дом на дереве — мечта детства! 1. Playa Viva (Герреро, Мексика) Этот домик висит над белыми песчаными пляжами. В нем есть большая кровать, ванная комната, гамак и,...

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