20 потрясающих домов на деревьях, которые вы можете арендовать для отдыха

Дом на дереве — мечта детства!

1. Playa Viva (Герреро, Мексика)





Этот домик висит над белыми песчаными пляжами. В нем есть большая кровать, ванная комната, гамак и, конечно, все это с видом на океан.

2. Bisate Lodge (Руанда)





Комплекс находится внутри вулканического конуса и включает в себя шесть домиков, оборудованных гостиной, спальней с ванной, камином, а также видом на сельскую местность Руанды и гору Бисоке.

3. Уединенный домик (Атланта, Джорджия)





Самое популярное место на сайте Airbnb. В домике на дереве есть спальня, гостиная и терраса, все они соединены канатными мостами.

4. Monbazillac (Аквитания, Франция)





Это самый настоящий замок на деревьях, в котором есть даже джакузи.

5. Redwoods (Окленд, Новая Зеландия)





Площадка для мероприятий находится на высоте 10 м над землей и вмещает 30 гостей (сидя) и 50 гостей (стоя). Стоимость аренды – 3 тысячи долларов (без питания).

6. Chalkley (национальный парк Крюгера, ЮАР)





Гости могут спать под звездами в этом полностью открытом домике на дереве.

7. Paperbark Camp (Вулламия, Австралия)





12 домиков среди эвкалиптовых деревьев и серых кленов. Каждый из них оборудован наружной террасой, кроватями и ванными комнатами.

8. Отель на деревьях (Бангкок, Таиланд)





Этот зеленый отель (плюс органический ресторан) предлагает бамбуковые, стальные и стеклянные домики с видом на реку Чаупхрая.

9. Post Ranch Inn (Биг-Сур, Калифорния)





Гости, останавливающиеся в одном из домиков Post Ranch Inn на высоте 3 м над землей, могут рассчитывать на первоклассные удобства, включая камин и Wi-Fi.

10. Cabanes des Grands Chênes (Раре, Франция)





Отель расположен в часе езды к северу от Парижа. Посетителям предлагаются эко-номера среди верхушек деревьев.

11. Отель Arctic TreeHouse (Рованиеми, Финляндия)





Посмотрите на Северное сияние из этих шикарных скандинавских комнат на деревьях.

12. Mirrorcube (Хараде, Швеция)





Если бы не мост, ведущий к домику, вы даже его бы и не заметили – настолько идеально он вписывается в ландшафт. Здесь есть двуспальная кровать, ванная комната, гостиная и терраса на крыше.

13. Cider Cone (Скамейния, Вашингтон)





Домик расположен в долине реки Колумбия. В нем даже есть гидромассажная ванна.

14. Free Spirit Spheres (Ванкувер, Канада)





Это самый настоящий курорт на деревьях, состоящий из трех сфер для посетителей: Ева, Эрин и Мелоди.

15. Дом в тропическом лесу (Алахуэла, Коста-Рика)





Это курорт с горячими источниками всего в нескольких минутах езды от знаменитого вулкана Ареналь в Коста-Рике.

16. Soneva Kiri Resort (Ко-Куд, Таиланд)





Это скорее ресторан на дереве с кабинками-коконами. Гости могут наслаждаться едой на высоте 5 м над землей, а блюда им подают по специальной канатной дороге.

17. HemLoft (Уистлер, Канада)





Это авторское творение Джоэла Аллена, свисающее с хвойного дерева. Хотя домик скрыт внутри леса, но находится всего в пяти минутах от ближайшей дороги.

18. Treehouse Lodge (Икитос, Перу)





Это отель из 10 бунгало на верхушках деревьев над рекой Укаяли.

19. Tongabezi Lodge (Симонга, Замбия)





Еще один вариант домика на дереве с видом на реку Замбези, недалеко от водопада Виктория. Здесь есть гигантская комната с кроватью, ванная, обеденная зона и гостиная – все это на открытом воздухе.

20. Costa Verde (парк Мануэль Антонио, Коста-Рика)





Дом-бунгало с кабиной самолета, наверное, самый уникальный.

Текст: Flytothesky.ru